AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بطاقة حمراء وهدف في الشوط الأول بمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:33 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بتقدم الفريق الكتالوني بهدف في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.


جاء الهدف عن طريق الشاب أنسو فاتي في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.


وأشهر حكم اللقاء بطاقتين حمراوين في وجه كل من بيكيه و لينجليت ليكمل برشلونة اللقاء بتسعة لاعبين.


ودخل رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، المباراة  بتشكيلة لمواجهة سيلتا فيجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي

وكان البرسا فاز في مباراته الأولى بالدوري الإسباني أمام فياريال برباعية نظيفة والتي أقُيمت الأحد الماضي على ملعب الكامب نو.
Advertisements

موضوعات متعلقة

برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء نابولي على الكامب نو

تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

هدفين في ثلاث دقائق .. برشلونة يتقدم على فياريال

برشلونة ينهي الشوط الأول برباعية في مرمى فياريال بـ الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

عشرون دقيقة.. تقدم برشلونة بهدف في شباك سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

ترشيحاتنا

بسبب مرتزقة تركيا.. المسماري: ليبيا تواجه تهديدا أمنيا خطيرا

في عيد ميلاد ديانا حداد.. قصة تحولها من المسيحية للإسلام

اتحبست 5 مرات.. مصطفى بكري ينفعل على الهواء لتعرضه للتجاوزات.. فيديو

بعد رحيله عن الأهلي.. تعرف على محطة رينيه فايلر الجديدة

قميص انفجار تيمور وشفيقة وجاكيت إبراهيم الأبيض.. أحمد السقا يستعرض ملابس أفلامه

8 أشهر و100 ألف جنيه.. تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري يحسم عقوبة فرجاني ساسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد