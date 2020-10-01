دعاء زيارة قبر الوالدين ، ما من عمل صالح يؤديه الأبناء إلا يوضع في ميزان الوالدين المتوفيين، مشيرًا إلى أنه يمكن للمُسلم أن يبر والديه بعد وفاتهما، بالصالح من الأعمال.





دعاء زيارة قبر الوالدين

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الـمُؤْمِنِينَ، والـمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، [وَيَرْحَمُ اللَّهُ الـمُستَقْدِمينَ مِنَّا والـمُستأخِرينَ] أسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ».





و عن ابن عباس-رضي الله عنه-، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»، ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا».





ويستحب صلاة المُسلم وذكره وقراءة القرآن وتسبيحه، فكل هذا في ميزان الوالدين الأموات، فما من عمل صالح يؤديه الأبناء إلا في ميزان الوالدين.





كذلك الصدقة والستر على الناس ومساعدة المساكين واليتامي والمحتاجين، تُضيء قبر الأموات وتزيد حسناتهم، وكل عمل خير يعود على الوالدين، ويقع في موازين الأبناء والآباء.





حكم زيارة المقابر

زيارة المقابر جائزة شرعًا للرجال والنساء، بقصد الإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار، حيث إن زيارة المقابر سُنة ووصية عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فهو –صلى الله عليه وسلم- حثنا على زيارة القبور للعظة والاعتبار.





بر الوالدين بعد الممات

من أكمل الأعمال بر الوالدين التى جاءت بها الشريعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قالوا يا رسول هل عليَّ من بر لوالدي بعد موتهما قال نعم قالوا بما يا رسول الله؟ قال أن تصلى عليهما وأن تدعو لهما وأن تصلى الرحم التى لا توصل إلا بهما".





حكم عدم زيارة قبر الوالدين

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل زيارتهما فى القبر ولكنه جاء في حديث آخر أنه مثلما كنت تزورهما فى الحياة وكانا يفرحان بهذا فعليك أن تزورهما وهما فى قبورهما، لأنهما يأنسا بك.





وأضاف أنه يجب أن نحث الشباب والجميع على أن يزوروا قبور آبائهم وأمهاتهم حتى ندخل السرور على أرواح هؤلاء الموتى، فإذا لم تستطع زيارتهم فلا تأثم شرعًا لأنك ستدعو لهما فى صلاتك وفى غير صلاتك، ستخرج صدقات وستقرأ القرآن، ولكنه يستحب أن تزورهما حتى يأنسا بك كما كانا يأنسا بك حال حياتهما.





بر الوالدين بعد الوفاة