AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء زيارة قبر الوالدين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:40 م
دعاء زيارة قبر الوالدين
دعاء زيارة قبر الوالدين
Advertisements
محمد شحتة
دعاء زيارة قبر الوالدين ، ما من عمل صالح يؤديه الأبناء إلا يوضع في ميزان الوالدين المتوفيين، مشيرًا إلى أنه يمكن للمُسلم أن يبر والديه بعد وفاتهما، بالصالح من الأعمال.

دعاء زيارة قبر الوالدين
«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الـمُؤْمِنِينَ، والـمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، [وَيَرْحَمُ اللَّهُ الـمُستَقْدِمينَ مِنَّا والـمُستأخِرينَ] أسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ».

وعن ابن عباس-رضي الله عنه-، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»، ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا».

ويستحب صلاة المُسلم وذكره وقراءة القرآن وتسبيحه، فكل هذا في ميزان الوالدين الأموات، فما من عمل صالح يؤديه الأبناء إلا في ميزان الوالدين.

كذلك الصدقة والستر على الناس ومساعدة المساكين واليتامي والمحتاجين، تُضيء قبر الأموات وتزيد حسناتهم، وكل عمل خير يعود على الوالدين، ويقع في موازين الأبناء والآباء.

حكم زيارة المقابر
زيارة المقابر جائزة شرعًا للرجال والنساء، بقصد الإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار، حيث إن زيارة المقابر سُنة ووصية عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فهو –صلى الله عليه وسلم- حثنا على زيارة القبور للعظة والاعتبار.

بر الوالدين بعد الممات
من أكمل الأعمال بر الوالدين التى جاءت بها الشريعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قالوا يا رسول هل عليَّ من بر لوالدي بعد موتهما قال نعم قالوا بما يا رسول الله؟ قال أن تصلى عليهما وأن تدعو لهما وأن تصلى الرحم التى لا توصل إلا بهما".

حكم عدم زيارة قبر الوالدين
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل زيارتهما فى القبر ولكنه جاء في حديث آخر أنه مثلما كنت تزورهما فى الحياة وكانا يفرحان بهذا فعليك أن تزورهما وهما فى قبورهما، لأنهما يأنسا بك.

وأضاف أنه يجب أن نحث الشباب والجميع على أن يزوروا قبور آبائهم وأمهاتهم حتى ندخل السرور على أرواح هؤلاء الموتى، فإذا لم تستطع زيارتهم فلا تأثم شرعًا لأنك ستدعو لهما فى صلاتك وفى غير صلاتك، ستخرج صدقات وستقرأ القرآن، ولكنه يستحب أن تزورهما حتى يأنسا بك كما كانا يأنسا بك حال حياتهما.

بر الوالدين بعد الوفاة
بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما، والنبى قال فى حديثه الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

ومن البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك التواصل مع أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الإستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدين فى حياتهما.

ونبهت دار الإفتاء، إن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما سبب لدخول الجنة فكان بر الأم أعظم من الجهاد.
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل الاتكاء على القبر يؤذي الميت

«دعاء للميت أبي» في شهر محرم يملأ قبره بالنور والفسحة والسرور

ما هي أفضل صدقة عن الأم المتوفية؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم قراءة القرآن على الأموات في القبور| أمين الفتوى يجيب.. فيديو

أدعية للأم المتوفاة مكتوبة وكيفية برها بعد وفاتها

ترشيحاتنا

بسبب مرتزقة تركيا.. المسماري: ليبيا تواجه تهديدا أمنيا خطيرا

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

طريقة عمل مناقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

ميسي يصطدم بـ رونالدو.. القرعة تضع يوفنتوس وبرشلونة في مجموعة واحدة

اتحاد الكرة: إحالة فرجاني ساسي إلى"الانضباط" في تعديه على الحكم

بفستان أسود .. فيفى عبده تتألق فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد