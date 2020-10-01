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رياضة

لمسح صور اشتباكات لقاء الزمالك.. لاعبو المصري يعتدون على المصورين الصحفيين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:56 م
المصري
المصري
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عبدالله هشام
اعتدى لاعبو فريق كرة القدم الاول بنادي المصري البورسعيدي علي الزملاء المصورين بعد انتهاء مباراتهم أمام فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الــ31 من بطولة الدورى المصري الممتاز.
 

وتعدي لاعبو فريق المصري علي الزملاء المصورين بعد احداث المباراة لمسح الصور الخاصة بالاشتباكات مع لاعبي الزمالك . 


حقق نادى الزمالك فوزا على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى اللقاء الذى أقيم في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 


قام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والإعتراض على قراراته والإعتداء عليه وقام الحكم بطرده فى الدقيقة 36 وفشل كاسونجو فى الدقيقة 41 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة على مرمى حارس المصري وأنقذ محمد ابوجبل فى الدقيقة 45 مرماه من هدف التعادل بعدما سدد مفتاح طقطق كرة صاروخية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية.

وتسبب إمام عاشور بعد الرقص على الكرة فى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية ما أدى إلى إستفزاز لاعبي المصري وبعد انتهاء اللقاء حدث تراشق بين لاعبى الفريق البورسعيدى ولاعب الزمالك وقاموا بالركض خلف امام عاشور حتى غرف خلع الملابس.

وقام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بتهدئة لاعبى النادى المصري والحديث إلى أحمد مسعود حارس مرمى المصري خارج الملعب.
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