لمسح صور اشتباكات لقاء الزمالك.. لاعبو المصري يعتدون على المصورين الصحفيين

وتعدي لاعبو فريق المصري علي الزملاء المصورين بعد احداث المباراة لمسح الصور الخاصة بالاشتباكات مع لاعبي الزمالك .

حقق نادى الزمالك فوزا على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى اللقاء الذى أقيم في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والإعتراض على قراراته والإعتداء عليه وقام الحكم بطرده فى الدقيقة 36 وفشل كاسونجو فى الدقيقة 41 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة على مرمى حارس المصري وأنقذ محمد ابوجبل فى الدقيقة 45 مرماه من هدف التعادل بعدما سدد مفتاح طقطق كرة صاروخية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية.

قام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والإعتراض على قراراته والإعتداء عليه وقام الحكم بطرده فى الدقيقة 36 وفشل كاسونجو فى الدقيقة 41 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة على مرمى حارس المصري وأنقذ محمد ابوجبل فى الدقيقة 45 مرماه من هدف التعادل بعدما سدد مفتاح طقطق كرة صاروخية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية.

وتسبب إمام عاشور بعد الرقص على الكرة فى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية ما أدى إلى إستفزاز لاعبي المصري وبعد انتهاء اللقاء حدث تراشق بين لاعبى الفريق البورسعيدى ولاعب الزمالك وقاموا بالركض خلف امام عاشور حتى غرف خلع الملابس.



