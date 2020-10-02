راقية وأنيقة .. شاهد ميلانيا ترامب بإطلالة جذابة بالمناظرة الرئاسية الأولى 2020

في المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى لعام 2020 ، كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس دونالد ترامب مثالًا للرقي والأناقة.
وظهرت ميلانيا مرتدية بدلة مقلمة، مع قميص أبيض وأبرزت بدلة ميلانيا السوداء الملائمة من دولتشي آند غابانا قوامها النحيف وأضفتها إلى الجاذبية.
كما انها تركت الجاكيت مزدوج الصدر مفتوحًا بدلًا من زره. وقد نشر لموقع الويب الخاص بالعلامة التجارية سعر اطلالاتها فهي متوفرة مقابل 1850 دولار.
شوهدت ميلانيا ترتدي قناعًا أبيض مع ملابسها كما نسقت ميلانيا علي الإطلالة زوج من الحذاء الأسود من Manolo Blahnik. بشكل عام ، كان مظهرها مثالًا كلاسيكيًا على ارتداء السلطة ، كما ارتدت ميلانيا الحد الأدنى من المكياج وأبقت شعرها مفتوحًا.
وبرغم الضجّة التي أثارتها ميلانيا ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي بظهورها اللافت في المناظرة ببذلة أنيقة من تصميم "دولتشي أند جابانا"، وكأنها مستعدة للذهاب إلى العمل، إلا أن اللحظة التي تحدث عنها الجميع كانت عندما ذهبت لتحية زوجها في نهاية المناظرة.
وظهرت ميلانيا في مقطع فيديو، وهي تقترب بالكاد من ترامب، ولم تحتضنه، عكس زوجة بايدن التي عانقته في نهاية المناظرة.
وقال رواد السوشيال ميديا إن ميلانيا بدت وكأنها منزعجة وليست على ما يرام وباردة عند تحية زوجها، عكس استقبال جيل الدافئ لزوجها بايدن.