راقية وأنيقة .. شاهد ميلانيا ترامب بإطلالة جذابة بالمناظرة الرئاسية الأولى 2020

الإطلالة زوج من الحذاء الأسود من Manolo Blahnik. بشكل عام ، كان مظهرها مثالًا كلاسيكيًا على ارتداء السلطة ،





وبرغم الضجّة التي أثارتها ميلانيا ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي بظهورها اللافت في المناظرة ببذلة أنيقة من تصميم "دولتشي أند جابانا"، وكأنها مستعدة للذهاب إلى العمل، إلا أن اللحظة التي تحدث عنها الجميع كانت عندما ذهبت لتحية زوجها في نهاية المناظرة.





وظهرت ميلانيا في مقطع فيديو، وهي تقترب بالكاد من ترامب، ولم تحتضنه، عكس زوجة بايدن التي عانقته في نهاية المناظرة.



