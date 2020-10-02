AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تفتكروا الروشة أوي دي علا ولا ماجي .. شاهد أحدث ظهور لعلا رشدي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت علا رشدي بإطلالة انيقة ببنطلون جينس وجاكت ونضارة شمسية .

وعلقت علا رشدى قائلة:"تفتكروا الروشة اوي دي علا ولا ماجي ..قديمة اوي كلمة روشة دي بس حاسة ان هي ماشية مع الطقم".


اقرأ أيضًا:

 وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements

موضوعات متعلقة

علا رشدي تظهر بلوك جديد.. شاهد رد فعل الجمهور

حنفي الأبهة ستايل.. علا رشدي تسخر من نفسها بصورة عبر انستجرام

يلا هانت المدارس راجعة... علا رشدي تستعد للعودة للمدارس مرة أخرى

علا رشدى تداعب جمهورها بصورة من كواليس أحد أعمالها.. شاهد

علا رشدى: يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا

أول يوم بالدراسة.. علا رشدي تحتفل بدخول ابنتها المدرسة

ترشيحاتنا

5000 حيوان ميت .. رائحة مقززة كشفت مستودعا لحفظ الحيوانات قبل بيعها في الصين

تعليق جمال الغندور بعد اعتداء فرجاني ساسي على حكم الزمالك والمصري

الأمن يؤجل مغادرة الزمالك استاد برج العرب

تطور جديد في قضية الأب المتهم بالتعدي جنسيا على ابنتيه

خبير أوبئة: ثلاث دول ستسيطر على لقاح فيروس كورونا ولن يتبقى حقنة واحدة

تصرف غير أخلاقى.. لاعبو المصرى يعتدون على مصوري صدى البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل