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رياضة

المصري: إمام عاشور لاعب الزمالك قال للاعبينا مبروك عليكم الدرجة الثانية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
امام عاشور
امام عاشور
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عمرو ابوبكر
أرجع طارق هاشم عضو مجلس ادارة النادي المصري، الاحداث المؤسفة التي اندلعت عقب مواجهة الفريق مساء امس أمام الزمالك، إلي استفزاز إمام عاشور لاعب الزمالك للاعبي المصري عقب انتهاء اللقاء مباشرة. 


وقال هاشم في تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "إمام عاشور قال للاعبي المصري مبروك عليكم الدرجة الثانية يارجالة، وهو ما تسبب في استفزاز لاعبي المصري".


وأثار فرجاني ساسي لاعب الزمالك الجدل حول حجم عقوبته بسبب تعديه على حكم مباراة فريقه مع المصري ، حيث قام لاعب الزمالك بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والاعتداء عليه ما ادى إلى طرد التونسي فى الدقيقة 36.


ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

وستتوقف العقوبة على تقرير حكم المباراة ، بحيث إذا ادرج امين عمر تصرف ساسي على أنه تعد عليه بالضرب فستصل العقوبة إلى ايقاف 8 أشهر وغرامة 100 الف جنيه.

وحقق نادى الزمالك فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد فى أول ظهور للبرتغالى جيمي باتشيكو فى المباراة التى جمعت بينهما مساء امس، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 64 نقطة.
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