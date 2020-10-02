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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. تحديث جديد لـ واتسآب يحذف بيانات أصحابك

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


لطالما يفضل عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون الحصول على أحد إصداراته خاصةً ذات الحجم الكبير، حيث الشاشة الكبيرة و الأداء القوي مع التصميم المبهر، إلا أن هناك عيبًا واحدًا وهو إرتفاع أسعار منتجات آبل، ولكن مع هذا العرض تستطيع شراء iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.


يبدو أن إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب تبحث بشتي الطرق عن تقديم أفضل الميزات لمستخدميها، من أجل الحفاظ على الريادة وضمان أكبر عدد من المستخدمين فى ظل المنافسة الشرسة بين التطبيق و منافسيه، حيث تجاوز عدد مستخدمي واتسآب أكثر من 2 مليار شخص.



بالرغم من إعلان أوبو المسبق عن طرحها أحدث هواتفها Oppo A93 يوم 6 أكتوبر الجاري، إلا أنها قررت بشكل مفاجئ طرح الهاتف رسميًا اليوم فى فيتنام وعدد من الدول، ليأتى ذلك بفارق أيام قليلة عن طرح هاتفي Oppo F17 Pro و Reno4 Lite، ومن المتوقع أن يحقق أوبو A93 مبيعات هائلة بفضل مواصفاته و سعره التنافسي.


طرحت شركة تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا لتطبيقها المتوفر على جوجل بلاي Google Play، والذي يجلب ميزات مهمة لبرنامج التراسل الشهير على هواتف أندرويد.


مع اقتراب الإعلان عنها، تستمر الشائعات في الظهور حول سلسلة هواتف آبل المنتظرة iPhone 12، حيث كشفت التسريبات الجديدة سعة التخزين الخاصة بإصدارات تشكيلة آبل امرتقبة.


أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، هاتف Galaxy M11، الذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، في شهر مارس الماضي، والذى يقدم أداء جيدا بمواصفات مميزة مقابل سعر أقل من 3.000 جنيه مصريا.


بدأ الأشخاص حوال العالم يبتعد تدريجيا عن الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة كوسيلة للمراسلة في الوقت الحالي، بعد عدة سنوات من إطلاق تطبيقات المراسلة الفورية.

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