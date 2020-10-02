أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. تحديث جديد لـ واتسآب يحذف بيانات أصحابك

بدأ الأشخاص حوال العالم يبتعد تدريجيا عن الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة كوسيلة للمراسلة في الوقت الحالي، بعد عدة سنوات من إطلاق تطبيقات المراسلة الفورية.



