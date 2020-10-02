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أخبار البلد

خلال لقائه وزير الخارجية المجري.. وزير النقل: لدينا خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل،  السيد / بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري  لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء مدير بنك الصادرات المجري ( اكزيم المجري ) ورئيس هيئة سكك حديد مصر وقيادات وزارة النقل.
 
في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات المصرية المجرية  على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين  وان الجانب المصري دائما ما يتطلع الى التعاون المشترك مع الجانب المجري  في كافة المجالات ومنها مجالات النقل.
 
ثم تباحث الجانبان في التعاون المثمر بين مصر والمجر وروسيا في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم  فى تاريخ سكك حديد مصر وفي تاريخ التعاون المصري الروسي المجري   والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو والتي يمولها بنك اكزيم المجري .

و أكد وزير الخارجية والتجارة المجري  على أهمية العلاقات المجرية  المصرية وبالتعاون المشترك في عدد من المجالات وخاصة محالات النقل مشيدا  بنمو الاقتصاد المصري وبالتطور الكبير في البنية التحتية بها وبما يتم تنفيذه من مشروعات ضخمة في شتى المجالات مشيرا الى  ان عمق هذه العلاقات  تجسد في ابرام هذه الضفقة الضخمة التي تمثل نموذج رائد في التعاون المثمر مع مصر وان الصفقة تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد ووفقا لكافة المواصفات الفنية المتفق عليها  سواء العربات التي يتم تصنيعها في المجر او ورسيا 

ثم أكد وزير النقل أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وأن قطاع النقل يشهد تطورًا  كبيرا مشيرا الى أنه في مجال السكك الحديدية فهناك فرصا للتعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد الجرارات وتجديد السكة وانشاء الخطوط الجديدة  وفي تطوير الورش وفي تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الى المهندسين المصريين وفي مجال مترو الانفاق يمكن التعاون في مجال الخطوط الجديدة وفي صناعة الوحدات المتحركة مضيفا ان مصر لديها مخطط جاري تنفيذه لإنشاء شبكة من  الموانيء  الجافة والمناطق اللوجيستية  لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية وأن هذ المجال يمكن ان يشكل نموذجا للتعاون بين الجانبين بالاضافة الى امكانية التعاون المشترك في مجال النقل النهري خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده  هذا القطاع  في المجر وخطة وزارة النقل المصري لتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا  القطاع لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل 
وأفاد وزير الخارجية والتجارة المجري ان هناك رغبة في تدعيم التعاون في كافة هذه المجالات مع الجانب المصري  مثل إعادة  تأهيل جرارات السكة الحديد و نقل جزء من خط انتاج المصنع الخاص بتصنيع عربات السكك الحديدية الى مصر وتدريب المهندسين المصريين ونقل الخبرات مضيفًا أن أن المجر  تخصص سنويا 100 منحة سنويا للطلاب المصريين منها  20منحة للماجيستير من الممكن ان يخصص جزء من هذه المنحة في تدريب مهندسي السكة الحديد وان الجانب المجري على استعداد لزيادة عدد هذه  المنح  لتدريب عدد أكبر من مهندسي السكة الحديد وكذلك الاستعداد للتعاون في باقي المجالات مثل  مترو الانفاق والنقل النهري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة لافتًا الى ان بنك اكزيم المجري على استعداد تام للمشاركة في التعاون التمويلي لهذه المشروعات التي تحقق التعاون المثمر بين الجانبين
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