بالتزامن مع احتفالات أكتوبر..الشباب والرياضة تطلق ماراثون للدراجات صباح اليوم

علق الدكتور محمد فوزي ، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، على انطلاق مارثون للدرجات اليوم - احتفالا بانتصارات أكتوبر قائلًا : إن الوزارة تنظم الماراثون الرياضي انطلاقا من دورها الوطني والاجتماعي ، في المشاركة بالمناسبات الوطنية ، وذلك من محافظة الجيزة ، وبالتحديد من أمام المتحف المصري الكبير .





ولفت المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الماراثون بدء في صباح اليوم بمشاركة الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة وعدد 500 مشارك ، سواء بالدراجات النارية أو البخارية .





وأوضح "فوزي" ، أن انطلاق الماراثون يأتي من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة ، بالاضافة إلى الشق الاجتماعي بالمشاركة في المناسبات الوطنية .





وكان قد دعا حزب الوفد كل أعضاءه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.









وجدد الحزب فى بيان صحفى له العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.



