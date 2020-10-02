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تعليم

جامعة الفيوم تواصل الاستعداد لاستقبال العام الجامعي الجديد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور  أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن مجلس الجامعة بجلسته رقم (176) لسنة 2020 قد أكد على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات المطلوبة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2020/2021 وذلك من خلال الحرص على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، والانتهاء من وضع الجداول الدراسية بكافة كليات الجامعة وإعلانها للطلاب، وتجهيز كافة المدرجات والقاعات التدريسية وتشغيل البوابات الجامعية والكاميرات للحفاظ على أمن وسلامة جميع الطلاب.

كما أكد شديد  على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على كافة المتواجدين داخل الحرم الجامعي، وتوفير عيادات طبية مجهزة داخل مقار الكليات، ووضع خطة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول وبما يتماشى مع الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من خلال التعقيم المستمر لغرف الإقامة وتوفير بوابات التعقيم بكافة المباني وتوفير أجهزة الكشف الحراري والكشف الدوري على العاملين بالمدن في كافة القطاعات وكذلك الكشف الدوري على الطلاب المقيمين بالمدن.


كما أكد رئيس الجامعة  أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب ذوي القدرات الخاصة وتحرص على توفير كافة وسائل الدعم العيني والمالي لهم.


من جانب أخر أصدر  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم (1270) لسنة 2020 بتعيين الدكتور أحمد روبي عبد التواب شافعي، الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم، مديرًا لوحدة الإحصاء بجامعة الفيوم حتى 2021/8/31.
 
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (175) بتاريخ 2020/8/31 بإنشاء وحدة الإحصاء بجامعة الفيوم.
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