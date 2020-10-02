فرق للتحكم بمدارس سيناء للحد من انتشار الأمراض المعدية



مشيرا إلى الإعداد لعقد اجتماع موسع مع جميع مديري المنشآت التعليمية ونظار المدارس، بهدف التعاون معا للحفاظ على القاعدة الطلابية وجميع العاملين فى المدارس والمنشآت التعليمية.



وأضاف أنه يتم تكثيف الجهود بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المدارس وكافة المنشآت التعليمية، وأن خطة إدارة الطب الوقائي تقضي بضرورة وضع مصدر المياه وأماكن تداول الأغذية ودورات المياه في المدارس والمنشآت التعليمية تحت المراقبة دائما، والتأكد من التهوية داخل الفصول الدراسية، واستمرار التوعية الصحية بأهمية النظافة والتطهير ومداومة غسيل الأيدي وعدم تداول الأدوات الشخصية بين أكثر من فرد، والحرص على ارتداء الكمامات الواقية والتباعد وغير ذلك من إجراءات للحد من انتشار الأمراض المعدية، ومنع الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن تواجد الزائرة الصحية لاستمرار متابعة الطلاب والعاملين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وربط المدارس والمنشآت وغرف عمليات التربية والتعليم بغرف عمليات المحافظة والصحة والإسعاف والخط الساخن لسرعة التحرك والإبلاغ عن أي حالة ونقلها فورا.



من جانبه، أشار فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحؤ في مديرية الصحة، إلى الضوابط المحددة واستمرار التثقيف والإعلام الصحي في المدارس والمنشآت التعليمية والتجمعات، ووضع "بوسترات" للتوعية ورفع الوعي بين الطلاب والعاملين عند مدخل المدرسة والمنشآت التعليمية وتوزيعها على الطلاب وكافة العاملين للتوعية باتخاذ الإجراءات وكيفية الوقاية والتعامل في حالة ظهور أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.



وأكد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم طبقا للبروتوكول المبرم بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لوضع خطة وقائية مشتركة للحد من انتشار الأمراض المعدية وجائحة كورونا، وأنه سيتم تفعيل البروتوكول مع بداية اليوم الأول للعام الدراسى الجديد، حيث سيتم بموجبه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها.



بدوره، أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، استلام دليل الإجراءات الوقائية والاحترازية من الوزارة وتوزيعه على مديري الإدارات التعليمية لتعميمها على جميع المدارس، والتشديد على ضرورة اتباعها في كافة المنشآت التعليمية.



مشيرا إلى أن الدليل تضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير خزانات المياه بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار إلى جانب تطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعى، والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.



وأشار إلى توجيهات الوزارة بضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع "بوسترات" رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب .



وقال إنه سيتم تشكيل لجنة للصحة والبيئة في كل مدرسة وإدارة تعليمية وفي المديرية، طبقًا للقرار الوزاري، تختص بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار.

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مشيرا إلى أن الدليل تضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير خزانات المياه بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار إلى جانب تطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعى، والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.وأشار إلى توجيهات الوزارة بضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع "بوسترات" رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب .وقال إنه سيتم تشكيل لجنة للصحة والبيئة في كل مدرسة وإدارة تعليمية وفي المديرية، طبقًا للقرار الوزاري، تختص بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار.اقرا ايضا: