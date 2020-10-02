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محافظات

مستقبل وطن يشارك في احتفالات ذكرى أكتوبر بالفيوم

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

يشارك  الآلاف من أهالي الفيوم اليوم  الجمعة في الاحتفال بالذكرى ال 47 لانتصارات أكتوبر المجيد اليوم أعتبارا من الساعه  ال 5 مساء، ميدان السواقي ( قارون ).


سيشهد الميدان ملحمة وطنية من أهالى محافظة الفيوم ، ويشدو بعض المطربين بالاغانى الوطنية.

 

ووجهت الدعوة عامة لجميع أهالى محافظة الفيوم للمشاركة فى هذا الاحتفال الكبير الذى سيحضره جميع فئات المجتمع الفيومى  ، للمشاركة فى  الاحتفال بهذه الملحمة الوطنية للذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيد.

كما يشارك  جميع اعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم والامانات النوعية بالمراكز والقرى  فى الاحتفالات  ، بمسيرات حب  يحملون أعلام مصر  ، وأيضا ستشارك بعض الخيول العربية  بمحافظة الفيوم فى هذه الاحتفالات

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حرب أكتوبر "العاشر من رمضان"، هي حرب شنتها مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام).


بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.

 

عقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقًا داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من الدخول إلى عمق هضبة الجولان وصولًا إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا. 

مستقبل وطن يشارك في احتفالات ذكرى أكتوبر بالفيوم
مستقبل وطن يشارك في احتفالات ذكرى أكتوبر بالفيوم
مستقبل وطن يشارك في احتفالات ذكرى أكتوبر بالفيوم
مستقبل وطن يشارك في احتفالات ذكرى أكتوبر بالفيوم
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