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القومي للمرأة: حققنا مكتسبات عديدة في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
قدمت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه دائما ما يؤكد الدور الهام للمرأه المصرية بجميع المؤتمرات والمحافل وهو ما يتم على أرض الواقع.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر فضائية صدى البلد أن هناك مكتسبات حقيقية للمرأة المصرية، مشيرا إلى أن هناك تشريعات هامة منها أن المرأة أصبح لها تمثيل ومقاعد بالبرلمان، مع تعيينها كقاضية إضافة إلى مستشارة للرئيس وهو يعكس حجم الإنجازات التي تمت للمرأة المصرية.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأه أن الرئيس دائما ما كان يقول أن المرأه لها دور فاعل في المجتمع وإنها شريك أساسي، مؤكدة أن كل الأجهزة المسئولة في الدولة يهتمون بالمرأه المصرية حتى انها الأن أصبحت موجودة في إتخاذ القرار. 

وأشارت سناء السعيد إلى أن هناك تنمية حقيقية تحدث والمرأه تشارك فيها، مما يعطي قوة للمرأه، مشيرة إلى أن القيادة السياسية بقراراتها هي من جعلت لها قوة وصلابة على ارض الواقع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن تمكين المرأة يعد تتويجا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السيسي إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.
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