AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بـ كف اليد.. أمازون تُطلق خدمة Amazon One للدفع الإلكترونى.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:59 م
أمازون تُطلق خدمة
أمازون تُطلق خدمة Amazon One للدفع الإلكترونى
Advertisements
ندى على
منذ أيام، أطلقت شركة أمازون للتسويق الإلكترونى خدمة جديدة للتعرف على هوية المتسوقين عند الشراء، وهى خدمة Amazon One للدفع الإلكترونى من خلال كف اليد. 

وبحسب موقع The Verge فإن خدمة  Amazon One للدفع الإلكترونى تعتمد بالأساس على تحليل بصمات كف اليد عن طريق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، مثل خاصية   Face ID للتعرف على الوجه. 


وقامت شركة أمازون بإطلاق ميزة Amazon One للمستخدمين لتسجيل الدخول عند القيام بشراء ما يحتاجونه من الشركة، كما سيتم استخدام الميزة كبديل للتذاكر في الأحداث الموسيقية والرياضية ، بالإضافة إلى أنها ستكون بديلا لبطاقة المفاتيح في مكتبك، من خلال المسح الضوئى بضغطة واحدة. 

وقالت أمازون إن الميزة تعمل من خلال التحقق من هوية المستخدم من خلال النظر في الخصائص الدقيقة لكف اليد عن طريق الأشعة تحت الحمراء التى تخترق طبقات سطح الجلد، حيث تعمل الميزة على تسجيل هذه البيانات بدون لمس اليد لجهاز المسح الضوئى مما يجعل اساتخدام  الميزة مهما للغاية في فترة تفشى فيروس كورونا. 

وفي إطار التسهيل على المستخدمين بإضافة الميزت الجديدة، قامت أيضا  شركة جوجل قامت بإضافة ميزة جديدة على هواتف أندرويد تسمى  Hold for Me فإن تجعل المستخدمين يتغلبون على مشكلة الانتظار الطويل أثناء إجراء المكالمات من هذا النوع. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

مارك زوكربيرج: أمازون وآبل وجوجل أخطر من فيسبوك

جوجل تطور ميزة لتنبيه المستخدمين بوقوع الزلازل عبر هواتف أندرويد

بعد دمجه مع Gmail .. جوجل تتخلص تدريجيا من تطبيق Duo لصالح Google Meet

تطبيق Gmail أصبح أربعة × واحد.. جوجل تطلق تحديثا تاريخيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One.. واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف أندرويد

جوجل تخلص المستخدمين من الانتظار الطويل للمكالمات بهذه الميزة

ترشيحاتنا

بإطلالة كاجوال.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بعد ترامب وزوجته وحبيبة ابنه.. موظفون في البيت الأبيض مصابون بكورونا

إعاقة بنسبة 100%.. ماذا حدث لجندي إسرائيلي دخل أحد أنفاق حماس في غزة

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بـ موسيماني قبل قيادته المران الأول للفريق

سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

قرار إماراتي عاجل بشأن المسافرين من أبوظبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل

بعد سقوطها من العمود.. شاهد 15 صورة لـ ناهد السباعي مثيرة للجدل

10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة