بـ كف اليد.. أمازون تُطلق خدمة Amazon One للدفع الإلكترونى.. فيديو

منذ أيام، أطلقت شركة أمازون للتسويق الإلكترونى خدمة جديدة للتعرف على هوية المتسوقين عند الشراء، وهى خدمة Amazon One للدفع الإلكترونى من خلال كف اليد.





وبحسب موقع The Verge فإن خدمة Amazon One للدفع الإلكترونى تعتمد بالأساس على تحليل بصمات كف اليد عن طريق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، مثل خاصية Face ID للتعرف على الوجه.





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وقامت شركة أمازون بإطلاق ميزة Amazon One للمستخدمين لتسجيل الدخول عند القيام بشراء ما يحتاجونه من الشركة، كما سيتم استخدام الميزة كبديل للتذاكر في الأحداث الموسيقية والرياضية ، بالإضافة إلى أنها ستكون بديلا لبطاقة المفاتيح في مكتبك، من خلال المسح الضوئى بضغطة واحدة.





وقالت أمازون إن الميزة تعمل من خلال التحقق من هوية المستخدم من خلال النظر في الخصائص الدقيقة لكف اليد عن طريق الأشعة تحت الحمراء التى تخترق طبقات سطح الجلد، حيث تعمل الميزة على تسجيل هذه البيانات بدون لمس اليد لجهاز المسح الضوئى مما يجعل اساتخدام الميزة مهما للغاية في فترة تفشى فيروس كورونا.





وفي إطار التسهيل على المستخدمين بإضافة الميزت الجديدة، قامت أيضا شركة جوجل قامت بإضافة ميزة جديدة على هواتف أندرويد تسمى Hold for Me فإن تجعل المستخدمين يتغلبون على مشكلة الانتظار الطويل أثناء إجراء المكالمات من هذا النوع.



