في كل ثانية فلوس.. ثروة جيف بيزوس تبلغ أكثر من 190 مليار دولار خلال 24 ساعة

بلغ صافي قيمة ثروة الملياردير جيف بيزوس Jeff Bezos ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، مستوي قياسيا جديدا اعتبارا من أمس الثلاثاء، حيث وصل صافي ثروته إلى 197.8 مليار دولار، وهي أعلى ثروة سجلتها قائمة مجلة "forbes"، خلال الأربعين سنة الماضية.





من مارك ووفقا لما ذكره موقع "indiatimes"، كان السبب الرئيسي وراء زيادة ثروة بيزوس خلال الساعات القليلة الماضية، هو ارتفاع سهم شركة أمازون في مؤشر S&P 500 أمس الثلاثاء، وشهد السهم مكاسب إجمالية قدرها 4.1٪، لينتزع بذلك لقب ثالث أغني رجل في العالم من مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس شركة فيسبوك..









ولأن جيف بيزوس يمتلك 11.1٪ من أسهم شركة أمازون الشهيرة للتجارة الألكترونية، زادت قيمة ثروثته إلى 7.2 مليار دولار في يوم واحد فقط، مما يعني أن بيزوس ربح 83333.3 دولارًا عن كل ثانية يوم أمس.





وفي الوقت الحاضر، تبلغ القيمة السوقية شركة أمازون 1.66 تريليون دولار، مما يجعل جيف بيزوس ثاني أغنى رجل في العالم، ليصل الفرق بينه وبين ثروة بيل جيتس إلى 83.8 مليار دولار حاليا.





يشار إلى أن زوجة بيزوس السابقة، ماكنزي سكوت ثالث أغنى امرأة في العالم، والتي حصلت على ربع حصة بيزوس في أمازون كجزء من تسوية طلاقهما العام الماضي، زاد صافي ثروتها أيضا أمس الثلاثاء، حيث بلغ صافي ثروتها 62.7 مليار دولار، بزيادة بلغت 2 مليار دولار في يوم واحد.