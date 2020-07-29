جيف بيزوس يعترف: أمازون انتهكت السياسة الخاصة بها

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس Jeff Bezos ، إن شركة أمازون Amazon، ربما انتهكت السياسة الخاصة بها ضد استخدام بيانات البائع لإبلاغ منتجات العلامة التجارية التابعة لها في الماضي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "businessinsider"، سأل النائب براميلا جايابال، رجل الأعمال ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، خلال جلسة استماع افتراضية أمام اللجنة القضائية مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس، عن أعمال منصة التجارة الالكترونية وكيف تتنافس مع البائعين من أطراف ثالثة.









وقد أشار السيناتور جايابال في سؤاله، إلى تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في شهر أبريل أظهر أن أمازون كانت تستخدم بيانات المبيعات للترويج إلى المنتجات الخاصة بها.





وأجاب بيزوس قائلا: "إنه في حين أن أمازون لديها سياسة داخلية تحظر مثل هذه الممارسات، إلا أنه لا يستطيع الجزم بأن الشركة لم تنتهك سياستها الخاصة".





وتابع قائلا: "لدينا سياسة ضد استخدام البيانات الخاصة بالبائع لمساعدة أعمالنا المتعلقة بالعلامات التجارية الخاصة، ولكن لا يمكنني أن أضمن لك أن هذه السياسة لم تنتهك أبدًا".





وأوضح جيف بيزوس قائلا:"إن سياية الشركة "طوعية"، حيث اختارت أمزون وضعها بنفسها"، وأضاف:"إن تلك السياسة ليست لدى أي منصة للبيع بالتجزئة أخرى".





وقال بيزوس:" قال بيزوس إنه عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تلك السياسات، فإن أمازون ستتعامل مع سياستها فيما يتعلق ببيانات البائع "مثل أي سياسة داخلية".





وعلى ما يبدو أن تعليقات رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، هي أول اعتراف بارتكاب مخالفات محتملة فيما يتعلق بإساءة استخدام البيانات الخاصة بالبائع.





الجدير بالذكر أن المستشار العام لشركة أمازون "نيت سوتون"، شهد أمام الكونجرس فس شهر يوليو الماضي، ونفى استخدام شركة التجارة الألكترونية لبيانات البائع الفردية للتنافس مع البائعين على منصتها الخاصة.





وعندما نشرت الصحيفة الأمريكية تحقيقها في شهر أبريل الماضي، قال متحدث باسم الشركة: "إنها تنظر في بيانات المبيعات والمخزن لتزويد العملاء بأفضل تجربة، ولكن نحن نحظر تمامًا على موظفينا استخدام البيانات غير العامة الخاصة بالبائع لتحديد أي تصنيف خاص إطلاق المنتجات".