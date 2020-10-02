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الوحدة العربية.. مواطنون عرب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بـ المنصة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:52 م
مواطن خليجي
مواطن خليجي
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نورهان رأفت
عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات لمواطن خليجي بين المصريين بالمنصة، بمدينة نصر، في صورة رائعة تدل على الوحدة العربية في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتوافد المئات من المواطنين، من جميع أنحاء الجمهورية، للمنصة، لإحياء احتفالات نصر أكتوبر ، بحضور باقة من الفنانين ، منهم هشام عباس وبوسي وخالد عجاج .

وأكد مراسل إكسترا نيوز أن التواجد الأمني مكثف، لتأمين الاحتفالات، لتجنب أية محاولات للوقيعة بين الشعب المصري والجيش.

كما دعا حزب الوفد كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.

وجدد الحزب فى بيان صحفى له العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
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