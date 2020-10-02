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رياضة

سر بقاء المدرب المساعد لـ موسيماني في جنوب أفريقيا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة بالأهلي سر تخلف و رولاني موكينا  الذي كان سيشغل منصب المدرب العام في جهاز موسيماني عن الحضور إلي القاهرة رفقة المدير الفني من جنوب أفريقيا.

وقالت المصادر إن رولاني موكينا حجز تذاكر الطيران بعد أن حصل علي تأشيرة الدخول لمصر وأجري المسحة الطبية ولكن قبل السفر للقاهرة بساعات طلب منه مسئولي صن داونز الانتظار لحين وضوح الرؤية بالنسبة له .

 وأضافت أنه في حال عدم مجئ المدرب العام سوف يختار موسيماني بديل له من بلاده أيضًا وليس هناك أزمة في ذلك.

ويصل خلال دقائق الي مقر الأهلي بالجزيرة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء .

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح جلسة مع في الثالثة والنصف مع موسيماني لشرح خطة والية العمل.

ثم يتجه موسيماني لقيادة الفريق الاول للكرة الأول إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

ووصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحرص  أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على استقبال موسيماني وجهازه المعاون والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار سريعًا.

وبات من المنتظر أن يقود موسيماني وجهازه المعاون الجديد مران الفريق مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر في اجتماعه، أمس الخميس، تعيين بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة موسمين مع جهازه المعاون.

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