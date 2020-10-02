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رياضة

بعد اعتداء ساسي على الحكم.. مدير إعلام الجبلاية يكشف اختصاصات لجنتي الانضباط والمسابقات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:39 م
اسامة إسماعيل
اسامة إسماعيل
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يسرى غازى
كشف أسامة إسماعيل مدير ادارة الإعلام فى اتحاد الكرة عن اختصاصات لجنتى الانضباط والمسابقات فى الجبلاية إزاء صدور أي سلوك خارج عن النص.

كان اتحاد الكرة قرر إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط فى واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.

قال أسامة إسماعيل عبر تغريدة على تويتر : التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية وسوء السلوك حتى ولو حدثت داخل الملعب وفي الإطار الزمني للمباراة تستوجب توقيع عقوبة من لجنة الانضباط.

أضاف: أما عقوبات لجنة المسابقات ترتكز فقط على المواقف المعتادة في المباراة ولذلك لم يصدر عن "المسابقات" هذا الموسم أي لوائح عقابية لحالات سوء السلوك.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اكد ان لجنة الانضباط برءاسة المستشار سيد بندارى سوف تلجأ إلى المادة ٢٢ فى لاءحة الانضباط والأخلاق بشأن واقعة التعدى على الحكم فى مباراة الزمالك والمصري التى أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.
وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده فى الدقيقة 36.

قال المصدر ذاته أن المادة ٢٢ من لائحة الانضباط والأخلاق تنص على أن الاعتداء او محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه او مقيم الحكم أو المراقب الادارى يتم معاقبة المخالف بالايقاف ولم يتم تحديد المدة الزمنية او الغرامة المالية بحد تدنى ٥٠ الف جنية أو الشطب او تغريمه قيمة ما أتلفه.

ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك فى مباراتي الرجاء المغربي بنصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية. 

وتنتظر لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي وصول تقرير حكم اللقاء امين عمر تمهيدا للاطلاع على الواقعة ورفع الأمر إلى لجنة الانضباط برءاسة المستشار سيد بنداري لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الواقعة.
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