AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:12 م
mercedes e class
mercedes e class 2021
Advertisements
اشرف عطية
طرحت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية السيارة mercedes e class 2021 في مصر وتأتي بعدة خيارات للمحرك فهي متاحة بثلاث فئات الأولى  mercedes e200 class 2021 AVANTGARDE بمحرك 2000 سي سي 197 حصان و تتسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية . 


و متاحة في فئة ثانية mercedes e300 class 2021 EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتي100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية و متاحة بفئة ثالثة 
mercedes e300 class 2021 AMG EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية . 

تأتي mercedes e class 2021 في الجيل العاشر بتصميم مميز من الخارج ومصابيح أمامية وخلفية جديدة ومتطورة وتصميم ديناميكي بشبكة أمامية خاصة وخلفية جديدة وبها وحدات إضاءة مميزة مصدات أمامية وخلفية جديدة.

 
mercedes e class 2021 الجديدة تأتي بأعلي مستويات الراحة والفخامة وتعمل بنظام MBUX الترفيهي و بها لوحة تحكم تعمل باللمس ووسائل مساعدة سائق جديدة وعجلة القيادة الجديدة كليًا و متاحة بنظام الشحن اللاسلكي والإضاءة المحيطية الداخلية المبهرة. 

السيارة mercedes e class 2021 بها وسائل مساعدة السائق التي تشمل مساعد الركن النشط ومساعد انتباه السائق وبارك ترونيك وكاميرا في الخلف ونظام PRE-SAFE. ويتوفر للسيارة باقة Acoustic Comfort لتجربة أكثر هدوءا داخل المقصورة.  

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور
رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور
رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور
رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور
رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. سعر ومواصفات السيارة التي سافر بها عمرو دياب ودينا الشربيني للساحل الشمالي

قبل التدشين.. تعرف على مرسيدس S-Class 2021 الجديدة.. مواصفات واسعار

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور

أسعار مرسيدس 2020 في مصر

شاهد.. تصميم جديد للشكل المتوقع لسيارة مرسيدس AMG S63 موديل 2022

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. نهاية أسطورة جوارديولا العرب.. عرض سعودي لشراء فرجاني ساسي.. موسيماني يغازل جماهير الأهلي

أمر مخيف.. البيت الأبيض يكشف مفاجأة بعد إصابة ترامب بكورونا

تخفيض تذاكر المواصلات لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه بالقانون الجديد

إسرائيل تفرض الإغلاق الشامل على الضفة ومعابر غزة

التعاون السعودي يتقدم بعرض رسمي للزمالك لشراء فرجاني ساسي

بقيمة 24 دولارا.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 2-10-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن