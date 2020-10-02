رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

mercedes e class 2021 طرحت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية السيارة في مصر وتأتي بعدة خيارات للمحرك فهي متاحة بثلاث فئات الأولى mercedes e200 class 2021 AVANTGARDE بمحرك 2000 سي سي 197 حصان و تتسارع من 0 حتي 100 كم في بمحرك 2000 سي سي 197 حصان و تتسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية . الأولى









و متاحة في فئة ثانية mercedes e300 class 2021 EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتي100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية و متاحة بفئة ثالثة

mercedes e300 class 2021 AMG EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية .





تأتي mercedes e class 2021 في الجيل العاشر بتصميم مميز من الخارج ومصابيح أمامية وخلفية جديدة ومتطورة وتصميم ديناميكي بشبكة أمامية خاصة و خلفية جديدة وبها وحدات إ ضاءة مميزة مصدات أمامية وخلفية جديدة.





mercedes e class 2021 الجديدة تأتي بأعلي مستويات الراحة والفخامة وتعمل بنظام MBUX الترفيهي و بها لوحة تحكم تعمل باللمس ووسائل مساعدة سائق جديدة وعجلة القيادة الجديدة كليًا و متاحة بنظام الشحن اللاسلكي والإضاءة المحيطية الداخلية المبهرة.





السيارة mercedes e class 2021 بها وسائل مساعدة السائق التي تشمل مساعد الركن النشط ومساعد انتباه السائق وبارك ترونيك وكاميرا في الخلف ونظام PRE-SAFE. ويتوفر للسيارة باقة Acoustic Comfort لتجربة أكثر هدوءا داخل المقصورة.



