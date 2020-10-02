رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

طرحت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية السيارة mercedes e class 2021 في مصر وتأتي بعدة خيارات للمحرك فهي متاحة بثلاث فئات الأولى mercedes e200 class 2021 AVANTGARDE بمحرك 2000 سي سي 197 حصان و تتسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية .
و متاحة في فئة ثانية mercedes e300 class 2021 EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتي100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية و متاحة بفئة ثالثة
mercedes e300 class 2021 AMG EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية .
تأتي mercedes e class 2021 في الجيل العاشر بتصميم مميز من الخارج ومصابيح أمامية وخلفية جديدة ومتطورة وتصميم ديناميكي بشبكة أمامية خاصة وخلفية جديدة وبها وحدات إضاءة مميزة مصدات أمامية وخلفية جديدة.
mercedes e class 2021 الجديدة تأتي بأعلي مستويات الراحة والفخامة وتعمل بنظام MBUX الترفيهي و بها لوحة تحكم تعمل باللمس ووسائل مساعدة سائق جديدة وعجلة القيادة الجديدة كليًا و متاحة بنظام الشحن اللاسلكي والإضاءة المحيطية الداخلية المبهرة.
السيارة mercedes e class 2021 بها وسائل مساعدة السائق التي تشمل مساعد الركن النشط ومساعد انتباه السائق وبارك ترونيك وكاميرا في الخلف ونظام PRE-SAFE. ويتوفر للسيارة باقة Acoustic Comfort لتجربة أكثر هدوءا داخل المقصورة.