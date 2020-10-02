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محافظات

السوايسة يحتشدون بـ ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بأعياد أكتوبر وتأييد الرئيس.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:25 م
السوايسة يحتشدون
السوايسة يحتشدون بميدان اسماعيل يس للاحتفال بأعياد أكتوبر
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حسن غنيمة
احتشتدت جموع من السوايسة أمام ميدان الفنان اسماعيل ياسين، في بور توفيق، بالكورنيش، للمشاركة في احتفالية الذكري 47 لنصر أكتوبر المجيد، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.


كما قامت القوي الشعبية والأحزاب بحشد المواطنين للمشاركة بالإحتفالات وتقديم وصلات من الرقص وترديد الأغاني الوطنية التي أبرزها "فرحان يا بلادي وبغني بلادي وبقول لأولادي دي بلادنا مصر" ورفع المشاركون في الاحتفالية الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين "تحيا مصر" وسط أجواء مبهجة.


كما قضي العديد من المواطنين احتفالاتهم علي أنغام الدي جي والسمسمية علي  الكورنيش، فريحين بأعياد النصر، وسط أجواء هادئة، وسيولة مرورية، بحضور القيادات الأمنية والمرورية.


وفي السياق ذاته تابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس غرف العمليات في المحافظةعلي مدار الساعة مطالبا القيادات التنفيذية بتوفير الأجواء الهادئة لراحة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية .


وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكارية بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.


وتحتفل مصر بالذكرى 47 لانتصار الجيش المصرى العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذى اعطت فيها قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وادارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الرشيدة.

وقدم أبناء مصر البواسل خلال الحرب، أرواحهم ودماءهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث.
السوايسة يحتشدون بـ ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بأعياد أكتوبر وتأييد الرئيس.. صور
السوايسة يحتشدون بـ ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بأعياد أكتوبر وتأييد الرئيس.. صور
السوايسة يحتشدون بـ ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بأعياد أكتوبر وتأييد الرئيس.. صور
السوايسة يحتشدون بـ ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بأعياد أكتوبر وتأييد الرئيس.. صور
السوايسة يحتشدون بـ ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بأعياد أكتوبر وتأييد الرئيس.. صور
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