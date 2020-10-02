أفضل طريقة لعمل القهوة مثل الكافيهات

- طريقة عمل القهوة كالمحترفين

أولًا ، أحضر الماء البارد ليغلي في غلاية.

إذا كنت تستخدم حبوبًا كاملة ، فقم بطحنها إلى قوام موحد مشابه لملح المائدة المحبب.

أضف الحبيبات إلى الفلتر ، وتأكد من أن السطح مستوي، عندما تتراوح درجة حرارة الماء بين 195 درجة فهرنهايت و 205 درجة فهرنهايت (حوالي دقيقة بعد إزالتها من الحرارة) ، اسكب كمية كافية من الماء ببطء وثبات على الحبيبات لتشبعها تمامًا ، بدءًا من المنتصف واتجه للخارج.