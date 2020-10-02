أفضل طريقة لعمل القهوة مثل الكافيهات

يمكن لفنجان قهوة جيد في الصباح أن يضبط الحالة المزاجية ليومك كله، والكثير من الأشخاص لا يمكنهم بدء يومهم دون تناول فنجان القهوة في الصباح، وتختلف انواع ومذاق القهوة فكل شخص يتناول النوع المفضل لديه.
- طريقة عمل القهوة كالمحترفين
أولًا ، أحضر الماء البارد ليغلي في غلاية.
إذا كنت تستخدم حبوبًا كاملة ، فقم بطحنها إلى قوام موحد مشابه لملح المائدة المحبب.
أضف الحبيبات إلى الفلتر ، وتأكد من أن السطح مستوي، عندما تتراوح درجة حرارة الماء بين 195 درجة فهرنهايت و 205 درجة فهرنهايت (حوالي دقيقة بعد إزالتها من الحرارة) ، اسكب كمية كافية من الماء ببطء وثبات على الحبيبات لتشبعها تمامًا ، بدءًا من المنتصف واتجه للخارج.
صب الماء المتبقي ببطء ، مع إبقاء الماء في جهاز التنقيط ممتلئًا بين نصف وثلاثة أرباع، يجب أن يستغرق ذلك من 3 إلى 4 دقائق، قم بإزالة الفلتر بعناية ، ثم قدمه واستمتع به.
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- طريقة عمل القهوة بانواعها
قهوة سوداء
ببساطة ، القهوة السوداء هي مزيج من الماء والقهوة بدون أي حليب، يجب تقديمه بدون أي نكهات مضافة مثل العسل والقشدة والحليب، تؤدي إضافة هذه المنتجات إلى تغيير رائحة ولون القهوة ، مما يجعلها أفتح إلى البني أو الأبيض.
إسبرسو
إسبرسو هو نوع مشهور من القهوة الإيطالية، يمكنك صنعه عن طريق دفع بخار عالي الضغط من خلال حبوب البن المطحونة، المنتج النهائي عبارة عن قهوة سميكة مع رغوة كريمية في الأعلى، نظرًا لسمكه ومستوى الكافيين المرتفع لكل وحدة ، فإنه غالبًا ما يكون أساسًا لمشروبات القهوة الأخرى مثل أمريكانو.
ريستريتو
ريستريتو ، إيطالي باختصار ، عبارة عن جرعة إسبرسو مصنوعة مثل الإسبريسو العادي ولكن بنصف كمية الماء، وبالتالي ، فإن المنتج النهائي عبارة عن جرعة مركزة من الإسبرسو ذات طعم مختلف قليلًا.
- طريقة عمل القهوة على البوتاجاز
قهوة
ماء
قدر صغير
ملعقة
مغرفة
كيفية تحضير القهوة على البوتاجاز
صب الماء في القدر، استخدم كمية من الماء أكثر بقليل من كمية القهوة التي تريدها لأنك ستفقد بعضًا منها عند الغليان والنقع في حبيبات القهوة.
قلب القهوة المطحونة في الماء، استخدم نفس الكمية التي ستضعها في آلة صنع القهوة لكمية المياه التي استخدمتها.
اضبط الموقد على درجة حرارة متوسطة إلى عالية واجعل قهوتك تغلي، قلّب من حين لآخر لتجنب حرق التفل في قاع المقلاة.
اغلي قهوتك بدون غطاء لمدة دقيقتين.
ارفعي القدر عن النار واتركيه لمدة أربع دقائق، هذا يسمح للأسباب بالاستقرار في القاع.
استخدم مغرفة لغرف القهوة المخمرة في الكوب الخاص بك ، يمكنك صب القهوة من القدر ببطء شديد، الأرض ثقيلة وستبقى في الغالب في القاع.
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- طريقة عمل القهوة المظبوط
القهوة المطحونة ، ويفضل أن تكون خشن
الماء الساخن
ملعقة طعام
وعاء عميق
ملعقة من السكر
كيفية تحضيره
ضع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة لكل كوب في وعاءك مع ملعقة من السكر
صب كمية قليلة من الماء المغلي ، واتركها تشبع حبات القهوة بالكامل.
أضف الكمية المناسبة من الماء الساخن لحصص الأرض في وعاءك، دعه يقف لمدة أربع دقائق.
عندما تستقر القهوة المطحونة ، استخدم ملعقة كبيرة للضغط عليها برفق في قاع الوعاء.
صب القهوة في الكوب الخاص بك ببطء ، باستخدام الملعقة للحفاظ على القهوة المضغوطة في قاع الوعاء ومنعها من السقوط في الكوب الخاص بك.
- طريقة عمل القهوة مثل الكافيهات
قهوة
ماء
غلاية أو قدر
مصفاة شبكية (صغيرة مخروطية الشكل مثالية)
كيفية تحضيره
قم بقياس كمية الماء المناسبة لعدد الأكواب التي ترغب في صنعها واسكبها في الغلاية أو القدر.
أضف المقدار الصحيح من القهوة المطحونة لعدد الأكواب التي تختمرها. قلبه.
دع الماء يغلي واتركه يغلي لمدة دقيقتين.
أبعد القدر عن النار.
ضع المصفاة الشبكية فوق الكوب واسكب القهوة من خلالها، ستلتقط المصفاة أي تراب يخرج من القدر ، حيث تتدفق القهوة في الكوب، على عكس طريقة القدر .
- طريقة عمل القهوة بوش سميك
ملعقتان كبيرتان من القهوة
كوبان ونصف من الماء
ملعقة صغيرة ونصف من السكر.
طريقة التحضير
اسكبي الماء في غلاية مناسبة، ثم ارفعيها على النار، وخففي الشعلة لتكون متوسطة.
أضيفي القهوة بعد أن يبدأ الماء بالغليان، ثم حرّكيها حتى تمتزج جيدًا.
ارفعي الغلاية بعد أن تفور القهوة، ثم أضيفي السكر، وحركي جيدا.
ستظهر الرغوة على الوجه ثم اسكبيها
- طريقة عمل القهوة الزيادة
ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة
الماء الساخن
ملعقة طعام
وعاء عميق
ملعقتان من السكر
كيفية تحضيره
ضع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة لكل كوب في وعاءك مع ملعقتان من السكر
صب كمية قليلة من الماء المغلي ، واتركها تشبع حبات القهوة بالكامل.
أضف الكمية المناسبة من الماء الساخن ودعها تغلي
عندما تستقر القهوة المطحونة ، استخدم ملعقة كبيرة للضغط عليها برفق في قاع الوعاء.
صب القهوة في الكوب الخاص بك ببطء ، باستخدام الملعقة للحفاظ على القهوة المضغوطة في قاع الوعاء ومنعها من السقوط في الكوب الخاص بك.