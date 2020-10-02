في ذكرى أكتوبر.. قيادي بـ مستقبل وطن يطالب بعدم الالتفات لشائعات الإخوان

أكد الدكتور سامى فتحى سوس، القيادى بحزب مستقبل وطن، أهمية النصر العظيم الذي حققه الجيش المصري في السادس من أكتوبر على العدو الإسرائيلي، وهو النصر الذى أعاد هيبة العسكرية المصرية وأعطى درسا قاسيا للعدو المتغطرس وأثبت للعالم أجمع أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض وإنهم قادرون على التفوق وتحقيق النصر في كل الظروف وهو ما تحقق يوم العاشر من رمضان .





ووجه سوس فى بيان له اليوم الجمعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصار السادس من أكتوبر، مضيفاُ أن الشعب المصري سيظل يتذكر بكل الفخر الجيل العظيم من صقور وأبطال ورجال القوات المسلحة الذين حققوا هذا الانتصار الكبير ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة ومثالًا رائعًا ومتفردًا في البسالة والفداء؛ من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة والكرامة والوطنية.





وتابع: "أن القوات المسلحة المصرية الباسلة ستظل تحظى بكل تأييد واحترام وتقدير من الشعب المصري كله، بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، فهي التي حققت لمصر والأمة العربية هذا النصر العظيم الذي أعاد العزة والكرامة إلى المصريين والعرب "، مشيرًا إلى أن ما قامت به قواتنا المسلحة في ملحمة أكتوبر الخالدة سيظل محفورًا بحروف من نور في سجل الشرف والكرامة، مؤكدًا أن ذكرى هذه البطولات تأتي لتُجسد لنا كل معاني الفداء والتضحية لتبقى قواتنا المسلحة رمزًا للعزة والفخر على مر العصور.





وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن ، الشعب المصري في هذه المناسبة الوطنية بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهد الكبير الذي يبذله فى مسيرة التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية وعدم الإلتفات إلى الشائعات من قبل المغرضين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى دائمًا إلى هدم الدولة فعلينا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا خلق القيادة السياسية وقوتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة ضد هؤلاء الخونة.