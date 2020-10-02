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ديني

علي جمعة: السرحان في الصلاة والتوهان في العبادة علاجه في 5 كلمات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:19 م
علي جمعة: السرحان
علي جمعة: السرحان في الصلاة والتوهان في العبادة علاجه في 5 ك
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن علامات الرضا يكون في العبد إذا كانَ مُشْتَغِلا بالذِّكْر والصلاة والعبادة والتلاوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ورأى أن الله قد وفق قلبه إلى ألا يتعلقَ بالدنيا ،وأن يُحِبَّ فى الله ،وأن يُبْغِضَ فى الله، وأن يكونَ هكذا فإن الله راضٍ عنك.

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: وإذا كان قد أقامك فى جَمْعِ حُطَام الدنيا وعَلَّقَ قلبَك فيها ،وجعلك دائم السَّرَحَان فى الصلاة والتَّوَهَان فى العبادة ؛فاعلم أنك تحتاجُ إلى أَمْرٍ آخر من ذِكْرِ الله والإكثارِ من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكمل: بَابُنَا إلى الله هو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وبَابُنَا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليه
اللهم صَلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

واختتم حديقه: أَكْثِر الصَّلاة على رسول الله يَقْبَلُك الله ويُعَوِّدُ لِسانِك على ذلك، ثم قلْبَك ، ثم سِرِّكَ ، ثم رَوْحِكَ.

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.
ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.
سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.
سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل.
عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة.
الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى.
الثالث عشر: نيل المراد في الدنيا والآخرة.
الرابع عشر: سبب في فتح أبواب الرحمة.
الخامس عشر: دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.
السادس عشر: سببٌ لدفع الفقر.
السابع عشر: تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.
الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.
التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.
العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.
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