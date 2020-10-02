ساسي ليس الأول.. أبرز اعتداءات اللاعبين على الحكام المصريين

واعترض سليمان علي الحكم بشكل غير لائق وجذبه من قميصه بعدما طرده لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخله بشكل عنيف ضد أحد لاعبي فريق الأسيوطي.

أيضا تعدى لاعبو الفيصلي على إبراهيم نور الدين حكم مباراة السماوي والترجي والتي كانت في البطولة العربية؛ بسبب اعتراضهم على قرار هدف المباراة، ودخل إداري الفريق لأرض الملعب وتعدى على إبراهيم نور الدين بـ"الرأس" اعتراضًا على الهدف الذي سجله الترجي.





وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة المقامة بين الطرفين في النهائي، وسجل الترجي الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول الإضافي.