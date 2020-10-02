لبلبة تخضع لجلسة تصوير شبابية.. صور

خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، بعدسة المصور محمود رؤوف.





وظهرت لبلبة في جلسة التصوير الجديدة، بإطلالتين الأولى وهي تروي الحديقة وتستمتع بمناظرها الخلابة و ارتدت فيها شورت سترتش، وبلوزة صفراء، والثانية بملابس كلاسيكية، بفستان ذهبي ومعها جرة صفراء.





يأتي ذلك بعد جلسة التصوير الصيفية التي خضعت لها لبلبة في سبتمبر الماضي، وظهرت الفنانة صاحبة الروح الشقية الجميلة بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت ازرق يتماشي مع اجواء الصيف والساحل.



