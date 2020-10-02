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مفتي الجمهورية: الله أكبر أول كلمة صدح بها أبطال القوات المسلحة فى معركة النصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:47 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
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حمزة شعيب
هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشعب المصري والقيادة في الجيش المصرية وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بذكري نصر أكتوبر العظيم.

وقال المفتي، إن أول كلمة صدح بها أبطال القوات المسلحة في معركة النصر بحرب إكتوبر كانت الله أكبر.


وتابع خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، :" النصر عون من عند الله للمصريين وما حدث في 6 أكتوبر كان عونا لجميع المصريين ودعما من الله سبحانه وتعالي".


وبدأ المواطنون في التواجد، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".


وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكارية بمدينة نصر احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.
 
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