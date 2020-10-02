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مرأة

لـ مرضى الجهاز الهضمي.. فوائد لا تعلمها عن الجنزبيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور حسام بدر خبير التغذية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الجنزبيل لمرضى الجهاز الهضمي. 

تعرف علي فوائد الزنجبيل لمرضى الجهاز الهضمي:

١. الزنجبيل من التوابل الشعبية.  وهو غني بالزنجبول ، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة

٢. يمكن أن يساعد الزنجبيل في منع أنواع مختلفة من الغثيان ، ويساهم في التخلص من الغازات التي تتكون في الجهاز الهضمي ، ويمكن أن تساعد الإنزيمات الموجودة في الزنجبيل الجسم على تكسير هذا الغاز وطرده، مما يوفر الراحة من أي إزعاج.

٤. الزنجبيل له تأثيرات مفيدة على إنزيمات التربسين والليباز ، وهي مهمة للهضم بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الزنجبيل على زيادة الحركة عبر الجهاز الهضمي ، مما يشير إلى أنه قد يخفف أو يمنع الإمساك.

٥. الزنجبيل يسرع إفراغ المعدة ، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم وعدم الراحة في المعدة.

٦. يمكن للزنجبيل أيضًا تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز حمض الهيدروكلوريك ، الذي يساعد على هضم البروتينات ، والصفراء ، مما يساعد على هضم الدهون.
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