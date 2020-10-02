لـ مرضى الجهاز الهضمي.. فوائد لا تعلمها عن الجنزبيل

قدم الدكتور حسام بدر خبير التغذية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الجنزبيل لمرضى الجهاز الهضمي.





تعرف علي فوائد الزنجبيل لمرضى الجهاز الهضمي:





١. الزنجبيل من التوابل الشعبية. وهو غني بالزنجبول ، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة





٢. يمكن أن يساعد الزنجبيل في منع أنواع مختلفة من الغثيان ، ويساهم في التخلص من الغازات التي تتكون في الجهاز الهضمي ، ويمكن أن تساعد الإنزيمات الموجودة في الزنجبيل الجسم على تكسير هذا الغاز وطرده، مما يوفر الراحة من أي إزعاج.





٤. الزنجبيل له تأثيرات مفيدة على إنزيمات التربسين والليباز ، وهي مهمة للهضم بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الزنجبيل على زيادة الحركة عبر الجهاز الهضمي ، مما يشير إلى أنه قد يخفف أو يمنع الإمساك.





٥. الزنجبيل يسرع إفراغ المعدة ، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم وعدم الراحة في المعدة.



