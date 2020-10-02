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تغيير مدربي الأهلي والزمالك .. هل يؤثر على حظوظ القطبين في البطولة الأفريقية؟

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:12 م
لاعبي الأهلي والزمالك
لاعبي الأهلي والزمالك
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عادل نصار
أطلق الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء دي ام سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة نقاشية للإجابة على سؤال بشأن تغيير مدربي قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والنادي الزمالك، في وسط الموسم ودون أن ينتهي بمجرد دفع الشرط الجزائي ووجود عقد أفضل خارجي.

في البداية شن ضياء السيد، نجم النادى الأهلى سابقًا، هجوما حادا على ترك أي مدير فني للأندية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تغيير مدربي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه في حالة دفع الشرط الجزائي النادي لا يستطيع فعل أي شيء.

وطالب ضياء السيد، نجم النادى الأهلى سابقًا، بضوابط لحكم هذا الأمر ومنع فكرة ترك المدير الفني لأي نادي الفريق في وسط الموسم، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس في صالح لعبة كرة القدم ولا للأندية.

من جانبه عبر أيمن منصور نجم الزمالك، عن رفضه القاطع لمثل هذه الأفعال، مؤكدا أن هذا الأمر يشير إلى أن المدرب يسعى لمصلحته دائما وهذا أمر في غاية الخطورة.

وأضاف أيمن منصور نجم الزمالك، أن :"المدرب بيبقي عايز مصلحته هو بس وليس صالح الفريق الذي يدربة والأموال تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".



 

 



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