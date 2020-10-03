ليس مستمرا.. حسام الخولي: التحالف الانتخابي سيكون فترة الانتخابات فقط

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا لجأنا إلي القائمة المطلقة بسبب موافقتنا علي الدستور الذي نص علي أن يكون هناك نسبة ٢٥٪ من المجلس للمرأة، ومن ثم فإن هناك كوتة الشباب وكوتة العاملين بالخارج والمسيحيين وكوتة العمال والفلاحين.





وأضاف المهندس حسام الخولي خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن حزب مستقبل وطن طلب من القائمة المطلقة أن تكون ٧٥٪ قائمة و٢٥٪ فردي ولكن بعد حوار مجتمعي تبين أنه إذا تم ذلك فسوف يكون هناك ظلم كبير لمقاعد الفردي بسبب كبر مساحة الدوائر الانتخابية.





وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن بعد الحوار المجتمعي تم طلب بأن تكون القائمة المطلقة بها ٥٠٪ قائمة و٥٠٪ فردي، وتم قبول هذا الطلب من قبل حزب مستقبل وطن الذي يمتلك الأغلبية في مجلس النواب.





وأوضح المهندس حسام الخولي، أن عيوب القائمة المطلقة هو أن الحزب الاكثر تنظيما سوف يحصل علي نسبة ١٠٠٪ من الاصوات، ولكي يتم تفادي ذلك العيب لأن مصر تستحق أن يكون هناك جميع أصوات فئات المجتمع المختلفة داخل البرلمان، فتم الاتفاق مع ١٢ حزب والتنسيقية علي أن يكون هناك ما يسمي بالتحالف الانتخابي يكون وقت الانتخابات فقط.



