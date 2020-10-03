AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليس مستمرا.. حسام الخولي: التحالف الانتخابي سيكون فترة الانتخابات فقط

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
حسام الخولي
حسام الخولي
محمد حليم قنديل
قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا لجأنا إلي القائمة المطلقة بسبب موافقتنا علي الدستور الذي نص علي أن يكون هناك نسبة ٢٥٪ من المجلس للمرأة، ومن ثم فإن هناك كوتة الشباب وكوتة العاملين بالخارج والمسيحيين وكوتة العمال والفلاحين.

وأضاف المهندس حسام الخولي خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن حزب مستقبل وطن طلب من القائمة المطلقة أن تكون ٧٥٪ قائمة و٢٥٪ فردي ولكن بعد حوار مجتمعي تبين أنه إذا تم ذلك فسوف يكون هناك ظلم كبير لمقاعد الفردي بسبب كبر مساحة الدوائر الانتخابية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن بعد الحوار المجتمعي تم طلب بأن تكون القائمة المطلقة بها ٥٠٪ قائمة و٥٠٪ فردي، وتم قبول هذا الطلب من قبل حزب مستقبل وطن الذي يمتلك الأغلبية في مجلس النواب.

وأوضح المهندس حسام الخولي، أن عيوب القائمة المطلقة هو أن الحزب الاكثر تنظيما سوف يحصل علي نسبة ١٠٠٪ من الاصوات، ولكي يتم تفادي ذلك العيب لأن مصر تستحق أن يكون هناك جميع أصوات فئات المجتمع المختلفة داخل البرلمان، فتم الاتفاق مع ١٢ حزب والتنسيقية علي أن يكون هناك ما يسمي بالتحالف الانتخابي يكون وقت الانتخابات فقط.

وأشار إلى أن ما يميز هذا التحالف الانتخابي هو قمنا بإزالة عيب القائمة المطلقة، وان ليس حزب واحد فقط هو من سيأخذ القائمة في أول يوم، موضحا أن بذلك اجتمعت جميع الأحزاب بيد واحدة والجميع يضمن دخوله البرلمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن: تحالفنا انتخابي مع الأحزاب الأخرى وليس تحالفا سياسيا

حسام الخولى: يتوقع عدد الفائزين من حزب مستقبل وطن بانتخابات الشيوخ

بمشاركة 12 حزبا والتنسيقية.. إعلان القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات النواب.. الأحزاب المشاركة: حصلنا على ثقة الشارع.. ونتميز بالتعددية السياسية

عضو بشباب الأحزاب: التحالف الانتخابى لمجلس النواب يعبر عن كل المصريين

لإثراء الحياة السياسية.. الخولى: القائمة الوطنية تضم جميع أطياف المجتمع

حسام الخولي: المرأة تشارك بنسبة 50% من نظام القائمة بالبرلمان.. فيديو

ترشيحاتنا

والد أمين عمر: ساسي لم يعتد على نجلي بالضرب.. وهذا سبب الطرد

أردوغان يرسل ضباط مخابرات لطرابلس.. تحركات تركية لنقل إرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان

وكيله: سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

فرجاني ساسي يضغط على الزمالك للموافقة على انتقاله للتعاون السعودي.. فيديو

سيدة تغير زيت المحرك بطريقة مبتكرة.. فيديو

3 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور