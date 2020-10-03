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أخبار العالم

بث مباشر.. نقل ترامب إلى مستشفى عسكري بعد إصابته بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

بثت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مقطع فيديو لطائرة في البيت الأبيض تستعد لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمركز الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا. 

ومنذ قليل، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.
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