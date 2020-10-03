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فن

شاهد أحدث إطلالة للفنانة هنا الزاهد بلوك مارلين مونرو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
ميرنا محمود
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد  بإطلالة مثيرة  مرتدية فستانا باللون الاحمر النارى مكشوف الأكتاف والظهر، كما ووضعت  باروكة باللون الأصفر.

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيها وجادت التعليقات كالاتي :
فظيعة قمر ، تجنني ، مارلين مونرو


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وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


كان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.
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