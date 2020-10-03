AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منى الشاذلي غلبت أحمد السقا في الرست.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
مني الشاذلي تتحدي
مني الشاذلي تتحدي السقا في لعبة الرست
Advertisements
حمزة شعيب
حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدث السقا على كواليس مسيرته الفنية وكيفية تأدية مشاهد الاكشن كما تحدث عن تفاصيل حياته الشخصية.

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، أحمد السقا، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به ، مرددين :" بنحبك يا سقا".

ودخلت الإعلامية مني الشاذلي في تحدي مع السقا في لعبة الريست، حيث قامت بتمثيل أنها تفوقت عليه.

وقال  السقا، إن مهنة التمثيل مليئة بالتوتر، مضيفا: "التحضير لأي عمل أثناء التصوير يكون مليئا بالتوتر، وحياتي الفنية بها أكثر من غلطة  خاصة في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة وربنا نجانا".

وتابع: "أي شخصية أقوم  بتأديتها عبارة عن  مجموعة من التفاصيل وأي شخصية لها طريقة في التجسيد".

وأردف أحمد السقا: "ما أقوم به من أعمال اكشن مش قلب ميت ولكنها دراسة ولها رخصة ويتم دراسة الأمر قبل تنفيذ مشاهد الأكشن"، مضيفا:" فيلم العنكبوت   عبارة عن تقنيات جديدة في أعمال الأكشن.

وأضاف  : "كنت هموت في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة، ومكنتش لابس بدلة  لمواجهة الحرائق  في مشهد انفجار تيمور وشفيقة لأنه لم يكن هناك في الحسبان اندلاع الحريق قبل القفز في المياه".

واستطرد احمد السقا:"  أقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل أي مشهد أكشن وبقول دعاء قبل تصوير اي مشهد "، مضيفا: "هناك إجراءات سلامة اثناء تصوير اي مشهد  أكشن واصعب اكشن قمت بتصويره هو مشهد الحريق في ابراهيم الابيض ".

وقال : إنه يحتفظ بكل الاكسسوارات والازياء التي شارك فيها بمختلف أفلامه، كي تكون ذكرى له.

كما استعرض الفنان أحمد السقا، القميص الذي كان يرتديه أثناء مشهد انفجار تيمور وشفيقة، وأظهر الحروق والقطع الكبير به، كما استعرض جاكيت فيلم هروب اضطراري، وجاكيت ابراهيم الابيض، ونضارة مسلسل ولد الغلابة وجلبات فيلم الجزيرة ".

وكشف كواليس فترة تواجده في المعهد مع أصدقائه الفنان مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما تحدث عن ممارسته لرياضة كرة القدم.

وقال :" في البداية  لم أسعى وراء التمثيل بشكل كبير وكنت ألعب كرة القدم، وفضلت التمثيل والاخراج وتركت كرة القدم ، ولعبت كرة قدم في الاهلى والزمالك والمقاولون والشرقية للدخان ونادي الصيد ".

وأكمل  أحمد السقا :"  زمان كان نظري ضعيف وكنت بلبس نظارة ، وزمان مكنش معانا فلوس كتير والفنان مجدي كامل كان بيصرف علينا وكان عنده سوبر ماركت وشقيقه لديه محل توكيل ملابس  لاحد الماركات المعروفة ".
Advertisements

موضوعات متعلقة

ربنا نجانا.. أحمد السقا: مشهد الانفجار في تيمور وشفيقة كان غلطة.. والأكشن مش قلب ميت

لعب في الأهلى والزمالك.. أحمد السقا يروي رحلته مع كرة القدم قبل التمثيل

كنت هموت.. أحمد السقا: اقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل تنفيذ أي مشهد أكشن

قميص انفجار تيمور وشفيقة وجاكيت إبراهيم الأبيض.. أحمد السقا يستعرض ملابس أفلامه

أخبار التوك شو.. السيسي: مصر وضعت استراتيجية تمكين المرأة من أوائل الدول .. شكري: لن نفرط في حبة رمل أو نقطة مياه.. وبكري ينفعل على الهواء لتعرضه للتجاوز

أحمد السقا: كنت هموت في مشهد انفجار تيمور وشفيقة .. أبويا ضربني بالقلم لخلافي مع والدتي .. ولعبت في الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

«تراي ماتش» في مران الأهلي .. وتوجيهات خاصة للاعبين من موسيماني

الوضع يخرج عن السيطرة.. تسجيل مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

هوجو بروس يعلن مفاجأة: رفضت تدريب الزمالك لاشتراطهم وصافة الدوري وبطولة أفريقيا

أول تعليق من ساديو ماني بعد إصابته بـ كورونا

أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما

بفستان مكشوف.. هالة صدقى تثير الجدل من فرح شقيق إلهام شاهين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاك سيارات دودج غير راضين عن سياراتهم بسبب عيوب الصناعة

أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما

طريقة عمل كيكة الجوافة .. خطوة بخطوة