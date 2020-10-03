عمر كمال يشارك جمهوره تكريمه بلبنان

نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .





وعلق عمر كمال قائلا : تكريمى اليوم ف لبنان على أعمالى فى 2020





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و كان قد نفى المطرب عمر كمال، إصابته بفيروس كورونا، قائلًا " إنني أسمع أشياء عن نفسي لاول مرة اعرفها ولم أذهب لعمل تحليل فيروس كورونا مؤكدا علي انه قام بعمل جولة كبيرة بسبب تصويره إعلان مشروب جديد خلال الـ3 أيام الماضية.





وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية علي القناة الاولي المصرية ،: انا سليم ولا أعاني من أي شيء، لافتًا إلى أنه إذا كان مصابا بفيروس كورونا سيعلن وليس هناك حاجة الى عدم الإفصاح.





وأوضح عمر كمال: انه شعر بالإرهاق وهو في دبي وقام بزيارة الدكتور وعمل التحاليل اللازمة ولم يتبين أنني لدي أي شيء، مؤكدا على أنه يكن الي الفنان هاني شاكر كل الحب والاحترام.





وتابع تلقيت مبالغ مادية كعربون لحفلات خارج مصر وهذا قبل ان تبدأ جائحة فيروس كورونا ، ولا يوجد اى قرار بمنعه من الغناء خارج مصر.





واستكمل احترم جميع الكيانات الفنية في مصر واكد علي انه ليس هناك قرار بمنع غنائي خارج مصر واذا كان هناك قرار بمنعي لما كنت ذهبت إلى حفلات خارج البلاد.





وأشار إلى أنه لا يتباهي بالثروة وان له كوبليه في أغنية شهيرة يقول بها "وركبت الاكس 6" وهذا الكوبلية في الاغنية لممازحة الجمهور متابعا علي ان السيارة لدية من قبل غناء الاغنية .