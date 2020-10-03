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رياضة

أحمد صالح: الأهلي ودجلة رفضا السماح للاعبيهم الانضمام لمنتخب الشباب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
الاهلي ودجلة
الاهلي ودجلة
محمد رشاد
أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن ناديا الأهلي ووادي دجلة ‏رفضا السماح لاعبيهم للانضمام لمنتخب مصر للشباب، خلال ‏عمله بالجهاز المعاون لشباب الفراعنة.‏

وأضاف صالح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:"كان هناك 11 لاعبًا من الأهلي ودجلة ‏ضمن حساباتنا في منتخب الشباب بكأس أمم أفريقيا خلال عملي بالجهاز ‏المعاون الذي قاده معتمد جمال، ولكن الناديين رفضا انضمام اللاعبين".‏

واستدعي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً خمسة لاعبين للانضمام للمعسكر المفتوح بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي: هشام شعبان من نادي مصر للمقاصة وحسام حسن من غزل المحلة وعادل نيمار من الاتحاد السكندري وهاشم عبد العظيم وفاضل شريف من الإنتاج الحربي.

وعقدت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني جلسة امس الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.

وحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

وتركزت جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

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