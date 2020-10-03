AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيمي طلعت زكريا تنشر آخر فيديو من أعمال والدها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديد لاخر اعمال والدها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت  ايمي قائلة: اخر اعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا الفيلم المغربي اخناتون ف مراكش ربنا يرحمك ياحبيبى 

واضافت : ويكرمك ياعمر واشوفك احمد ممثل ف الدنيا اللى خلف مماتش

وحاز الفيديو علي اعجاب كثير من متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم، ما بين اللة يرحمة ، تعيشي و تفتكري ، ربنا يصبرك 

اقرأ ايضا: 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستعيدة ذكريات والدها.. إيمى طلعت زكريا تنشر صورة جديدة

إيمى طلعت زكريا تشارك جمهورها بصور لها.. شاهد

عيدك في الجنة أحلى.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكريات والدها بصورة جديدة

بنت أبوها.. رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا عن والدها الراحل

رحم الله وجها اشتاقت إليه ولم أعد أراه.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

بـ الأسود القصير.. رانيا فريد شوقي تتألق بحفل زفاف أمير شاهين

خاص.. كواليس خناقة مدبولي ومدرب الأحمال عقب مباراة الإسماعيلي وسموحة

رينيه فايلر يغازل جماهير الأهلي بعد الرحيل عن النادي .. شاهد

كريستين لاجارد عن السيسي: عمري ما شوفت رئيس دولة على هذا المستوى

مات مخرجه من الحسرة.. فيلم لـ ماجدة الخطيب باعت من أجله سجاد بيتها

الوضع يخرج عن السيطرة.. تسجيل مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول حالة من نوعها.. مسحة الأنف تتسبب في نزيف بالمخ لمصابة كورونا

ملاك سيارات دودج غير راضين عن سياراتهم بسبب عيوب الصناعة

أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما