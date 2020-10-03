بشرى: مهرجان الجونة سيشهد إجراءات صحية صارمة

أكدت النجمة بشرى مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، والذي يقام بعد أيام على البحر الأحمر، أن المهرجان سيشهد إجراءات صحية صارمة فيما يتعلق بارتداء الكمامات داخل وخارج القاعات، وأن فريقا متخصص سوف يتابع على مدار الساعة تنفيذ كل التعليمات فى هذا الصدد.
وقالت أن حضورها ومدير المهرجان انتشال التميمي فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مؤخرا قد أعطى لهم خبرات كبيرة للإستفادة من التجربة الإيطالية فى تقديم عروض سينمائية فى ظل الجائحة.
وقالت أن حضورها ومدير المهرجان انتشال التميمي فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مؤخرا قد أعطى لهم خبرات كبيرة للإستفادة من التجربة الإيطالية فى تقديم عروض سينمائية فى ظل الجائحة.