AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بشرى: مهرجان الجونة سيشهد إجراءات صحية صارمة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
أكدت النجمة بشرى مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، والذي يقام بعد أيام على البحر الأحمر، أن المهرجان سيشهد إجراءات صحية صارمة فيما يتعلق بارتداء الكمامات داخل وخارج القاعات، وأن فريقا متخصص سوف يتابع على مدار الساعة تنفيذ كل التعليمات فى هذا الصدد.

وقالت أن حضورها ومدير المهرجان انتشال التميمي فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مؤخرا قد أعطى لهم خبرات كبيرة للإستفادة من التجربة الإيطالية فى تقديم عروض سينمائية فى ظل الجائحة.

على جانب أخر، أشارت بشرى أن الصحفيين المصريين جزء من نجاح المهرجان منذ الدورة الأولى، وأنها  والإدارة حريصون على الإستماع لأراء ومقترحات شركاء النجاح بشكل دوري.


وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام  في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة -  فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.  

واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة بالحذاء .. دار الإفتاء المصرية تجيب

والد أمين عمر: ساسي لم يعتد على نجلي بالضرب.. وهذا سبب الطرد

حب القهوة.. سيارة تقتحم مقهى وتحطم واجهته بالكامل | صور

بهاف ستومك.. شاهد عبير صبري برفقة زوجها

نيويورك تايمز: تأكد إصابة 6 أشخاص بينهم ترامب بكورونا بعد مراسم المحكمة العليا

أخبار الأهلي.. الوداد المغربي يصارع الأحمر على ضم يوسف البلايلي.. ورينيه فايلر يغازل جماهير الأهلي بعد الرحيل عن النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور