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مرأة

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
هاجر هانئ
حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت نيرمين الفقي على الصور قائلة "#خليك_طبيعي#مش بس_في الشكل# في كل #شي#خليك_علي\طبعتك."

 ظهرت نيرمين الفقي في الصور  بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع ونسقت معه شورت باللون الأسود مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها.

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ولم تتكلف نيرمين الفقي في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات و أعتمدت على البساطة، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم، و قد حازت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل “نصيبي وقسمتك٣” وشارك فيه “هاني عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبري، مملك قورة”، إخراج “مصطفى فكري”، تأليف “عمرو محمود ياسين”.

وتقوم حاليا بتحضير مسلسلها الجديد " لؤلؤ" بطولة الفنانة مى عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وانتاج شركة سينرجى.
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