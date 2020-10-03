رجال الأعمال المصريين الأفارقة تبحث مستقبل الطاقة الأفريقية.. الثلاثاء

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، لقاء إلكترونيا موسعا بمشاركة دولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان نظرة مستقبلية على صناعة وآفاق الطاقة في أفريقيا - التحديات.. والفرص.

وكان ذلك بحضور كبار المتحدثين والخبرات من مصر ومن دول القارة الإفريقية، يتقدمهم المهندس كمال بالناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي الأسبق، والدكتور أحمد البنبي أستاذ ورئيس قسم هندسة البترول والطاقة بالجامعة الامريكية ، والمهندس سفيان بن تونس رئيس ومؤسس أوسكار انفراستركشين للبنية التحتية ،والمهندسة أميرة المازني عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، والمهندس صالح الميرغني نائب رئيس مجموعة العليان لقطاع الطاقة ، والمهندسة ايمان بدير رئيس قسم بشركة بتروجاس .





وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية دور الطاقة في التنمية المستدامة في القارة ، حيث لا يزال نحو 600 مليون نسمة فى أفريقيا بدون مصدر للطاقة وكذلك حوالي 900 مليون نسمه بدون مصدر للطهي النظيف وذلك من إجمالي سكان القارة البالغ عددهم 1035 مليار نسمة بحسب وكالة الطاقة الدولية وأصبح وضع الحصول علي الطاقة في المناطق الريفية أسوأ بكثير حيث تعاني النساء والأطفال من عواقب استخدام الوقود غير الكفء نتيجة تلوث الهواء المنزلي وكذلك نضوب الغابات مما يؤدي إلي حالات وفاة تبلغ 500,000 نسمة سنويا.

وأشار الشرقاوي إلي أن أفريقيا غنية بمصادر متعددة للطاقة فمثلا يبلغ الاحتياطي المؤكد من النفط حوالي 125 مليار برميل ومن الغاز 527 ترليون قدم مكعب حيث يمثل حوالي 7.5% من الاحتياطي العالمي للنفط و الغاز.





أما بالنسبة للطاقة المتجددة فإن أفريقيا غنية بمواردها ومصادرها وتعد كنز العالم في هذا المجال و لكن لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل فعلي سبيل المثال ،، تمثل إمكانات الطاقة الشمسية فى أفريقيا حوالى 40٪ من الإجمالى العالمى أى حوالى (665ألف تيراوات/ ساعة سنويًا ) ، و 32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح ( 67 ألف تيراوات/ ساعة سنويًا ) ، 12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات ).





وقال الشرقاوي إنه وفقاُ لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية فإن الدول الـ 54 التي تشكل القارة الأفريقية تحتاج إلى متوسط استثمار سنوي يتراوح بين 29 و39 مليار دولار أمريكي حتى عام 2025 لتطبيق صفقات الكهرباء الجديدة لأفريقيا. وتهدف الصفقة الجديدة إلى توفير الكهرباء لعدد أكبر من الأسر الأفريقية، حيث تبلغ نسبة الذين تصلهم الطاقة حوالي 35%- 45% من سكان القارة فقط.





وأشار المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية إلى أنه سيتم مناقشة محاور هامة تتناول أهمية تطوير العنصر البشري الافريقى من خلال التركيز على البحث العلمى المشترك والتحديث المستمر لمناهج الطاقة فى الجامعات الافريقية والتعاون الفعال بين هذه الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة فى مجال الطاقة فى أفريقيا .





وكما سيم استعراض نستعرض أهمية وحجم الاستثمارات في الطاقة في القارة وأهمية تسريع وتيره المشاريع القائمة والمستقبلية لتوليد الكهرباء فى أفريقيا وجذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق المنفعة المشتركة والاستفادة من التجربة المصرية الحديثة فى هذا المجال.







