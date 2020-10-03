AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ بورسعيد سبل تعزيز حركة الاستثمار الصناعي بالمحافظة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مساندة الوزارة لجهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد والتى تمتلك العديد من الإمكانات والقدرات التصنيعية الكبيرة فضلًا عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس وهو الأمر الذى يؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذى تناول متابعة موقف إنشاء المصانع الجديدة والمجمع الصناعى فضلًا عن الإنشاءات الجديدة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة .

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة المحافظين لمتابعة حركة التنمية الصناعية والتعرف على أهم التحديات التى تواجه المنتجين والسعى لحلها بهدف ضمان إستمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية .

وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول متابعة موقف العملية الانتاجية بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتى تضم 429 مصنعًا منها 301 مصنع منتج فى العديد من الصناعات المختلفة، فضلًا عن الإستثمارات الصناعية بالمحافظة سواء القائمة وشهدت توسعات أو الجديدة والتى تضمنت مجالات إنتاج الإطارات ولمبات الليد والضفائر الكهربائية فضلًا عن الدهانات والصناعات الغذائية إلى جانب مجمع الصناعات الصغيرة والذى يضم 118 وحدة بمنطقة جنوب الرسوة ومجمع الـ54 مصنع والمخصص للملابس الجاهزة .

من جانبه أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة وبصفة خاصة فى المجال الصناعى، حيث تسعى المحافظة جاهدة إلى التحول للنشاط الصناعى والتصديرى أيضًا ويعكس ذلك المشروعات الصناعية العملاقة التى تمت ببورسعيد مؤخرًا حيث أسهمت فى جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية فى مصر ،مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد الأمر الذى يسهم فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير الآلآف من فرص العمل أمام شباب المحافظة .


واشاد محافظ بورسعيد  بالدعم غير المحدود الذي تقدمه السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة، وتقديم العديد من المبادرات لخدمة شباب المحافظة من خلال مجمع خدمات المنشأت الصغيرة التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدمات متميزة للراغبين في اقامة مشروعات جديدة ومن ثم توفير فرص عمل لابناء بورسعيد.
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ بورسعيد سبل تعزيز حركة الاستثمار الصناعي بالمحافظة
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ بورسعيد سبل تعزيز حركة الاستثمار الصناعي بالمحافظة
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ بورسعيد سبل تعزيز حركة الاستثمار الصناعي بالمحافظة
Advertisements

موضوعات متعلقة

يساهم فى تحقيق الرواج التجاري لبورسعيد.. الغضبان يستعرض المخطط التفصيلي لمشروع مول الفرما

لبحث التعاون والفرص الاستثمارية.. محافظ بورسعيد يلتقى رئيس هيئة التنمية الصناعية

50% خصم للعارضات.. وزيرة الصناعة تبحث مع محافظ جنوب سيناء إنشاء مناطق حرفية وتطوير أبو زنيمة

وزيرة التجارة : طرح 7 مجمعات صناعية بالمحافظات خلال أكتوبر

نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية

باهى: التعليم الفنى بوابة الكنوز وسلاح المستقبل لبورسعيد

ترشيحاتنا

باللون الفضي.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بعد إصابة مانى بكورونا.. صحفي إنجليزي يطمئن المصريين بشأن حالة محمد صلاح

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى

نجل وفاء عامر يكشف تفاصيل فيديوهاته على تيك توك.. فيديو

روجت للدعارة عبر فيس بوك.. حبس سيدة تستقطب راغبي المتعة بمصر القديمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت