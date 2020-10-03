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أخبار البلد

محافظ الجيزة وأبو العينين يبحثان آلية دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء عن 5000 أسرة بالمحافظة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:08 م
محافظ الجيزة والنائب
محافظ الجيزة والنائب محمد أبو العينين
بحث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، آلية وشروط تنفيذ مبادرة أبو العينين الخاصة بتحمُل قيمة التصالح في مخالفات البناء عن 5000 ( خمسة آلاف ) أسرة بمحافظة الجيزة. 

وأكد أبو العينين لمحافظ الجيزة، أن المبادرة ستشمل مواطني محافظة الجيزة الأكثر احتياجا والحالات الأولى بالرعاية ممن لا يستطيعون تحمُل أعباء مالية، ولا يستطيعون سداد قيمة المخالفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ووفقا للبيانات المُسجلة لديهم.

وأضاف أبو العينين أنه بحث مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تشكيل لجنة مشتركة لبحث الحالات المستحقة للاستفادة من المبادرة وبدء التنفيذ في أسرع وقت.

وتوجه النائب محمد أبو العينين، بالشكر لمحافظ الجيزة على التعاون المثمر والممتد، والعمل الدؤوب لتقديم الخدمات لمواطني الجيزة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وتطبيق القانون بالشكل الذي يحفظ حق الدولة والمواطن.

ومن جانبه ثمّن محافظ الجيزة مبادرة أبو العينين، الرامية إلى رفع الأعباء عن كاهل 5 آلاف أسرة من محافظة الجيزة، مشيدا بمساهماته الكبيرة في مساعدة ودعم المواطنين بالمحافظة. 

وكان النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أعلن تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد.

وأكد "أبو العينين"، أن قراره بالمساهمة في سداد قيمة التصالح لخمسة آلاف أسرة؛ كان إيمانا بالمسئولية المجتمعية والوطنية لتخفيف العبء عن غير القادرين الذين لا يستطيعون سداد قيمة التصالح، ونابعا من حبه وانتمائه لأهالي محافظة الجيزة الذين عاش وتربى بينهم ومكانهم في القلب، وأنه يوما لن يتأخر في خدمة أهالي محافظة الجيزة والوقوف إلى جانبهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم مهما كلفه الأمر. 

كما يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء، وتضامنا ومشاركة من النائب محمد أبو العينين لأهالي محافظة الجيزة البسطاء الذين لا يستطيعون سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء وتخفيفا عن كاهل الأسر غير القادرة من أبناء محافظة الجيزة الذين نشأ وعاش بينهم و يعتز بالانتماء إليهم.

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