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أخبار العالم

الإقليم الملتهب.. حصيلة مفجعة لجنود أرمينيا في معركة كاراباخ

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:28 م
القتال يتواصل بين
القتال يتواصل بين أرمينيا وأذربيجان
محمد علي
أعلن إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، قتل العشرات خلال القتال الدائر في الإقليم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت مصادر بين مقاتلي ناجورونو كاراباخ،  مقتل 51 جنديا أرمينيًا في مواجهات جديدة مع جيش أذربيجان.

وقبلها بساعات قليلة، أعلنت الحكومة الأرمينية، اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان.

وتواصلت المعارك بين القوات الأرمنية والأذربيجانية حول إقليم ناجورنو كاراباخ، خلال الساعات الماضية، حيث يزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما البعض.

والأحد الماضي اندلعت أعنف اشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية منذ سنوات بشأن إقليم ناجورني كاراباخ، وتأكد مقتل نحو 130 شخصا بينما يتواصل القتال العنيف لليوم السابع على التوالي.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نشر مقاتلين  في ناجورني كاراباخ يعد تطورًا "جديدًا خطيرًا".

وجددت روسيا والغرب الدعوات إلى وقف القتال في الجيب الانفصالي.

 ودعا بوتين وماكرون وترامب إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" في بيان الخميس الماضي، وحضوا الطرفين على الالتزام بالمحادثات. 

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