جمال شعبان يحذر من خطورة الكوليسترول ويقدم هذه النصائح

نصح دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، بضرورة تنوير العقول السوشيال ميديا أن الكوليسترول LDL ليس سببًا من أسباب الإصابة بأزمات القلب والشرايين. بخطورة الكولسترول حيث تداولتالإصابة





وتابع جمال شعبان ، خلال منشور له على الفيسبوك، أنه لا طائل للعلاج منه وأنه قد رفع من قائمة المحظورات واستدلوا ببعض كلام الخبراء بأن القشطة والسمن البلدي غير ضارين، وقالوا أهلًا باباحة كل الطعام الذي يرفع الكوليسترول بما أنه لا ضير منه.





وأردف عميد معهد القلب السابق ، أنه في الحقيقة ثمة خلط وسوء فهم بين جمهرة غفيرة من المتابعين من العامة وحتى بعض الأطباء منهم، وهذا بيانٌ للناس لاستجلاء الحقيقة وفك الالتباس ودرء الشبهات ووضع النقاط علي الحروف.





وقال: الكوليسترول في حد ذاته يمثل ربع المخ تقريبًا ومكون أساسي لجدار الخلية الحية وعديد من هرمونات الجسم مثل استروچين وتستوسترون ولازم لامتصاص فيتامينات ADEK.





وأشار إلى أن الرابطة الوشيجة والعروة الوثقي بين الليبوبروتين الكوليسترول الضار LDL وجلطات القلب والشرايين لا يعتريها انفصام مثل الزواج الكاثوليكي، معناها أن إرتفاع الكوليسترول LDLوتركه بدون علاج سيقود بلا أدني شك إلي انسداد شرايين القلب والمخ والأطراف ولا سيما لدي الأشخاص المدخنين أو المصابين بالبدانة أو إرتفاع ضغط الدم أو مرض السكر.





وأفاد جمال شعبان بأن فيض مستوي الكوليسترول الضار LDL بالتأكيد يؤدي الى خفض احتمالات الإصابة بجلطات القلب والمخ ولاسيما مرضى السكر والدليل اعتلال الأطفال والصبية اليافعون بتصلب الشرايين وأزمات القلب وهم في ريعان الشبيبة





وقال أن الأثافي ومنبع الارتباك والالتباس بين الناس

والخلط في مصدر إرتفاع الكوليسترول هل هو داخلي ذاتي أم من الطعام وليس بخطر الكوليسترول LDL، فالكوليسترول الضار LDL الداخلي المرتفع يحدث بسبب زيادة إنتاجه من الكبد وليس له حل سوي علاجه بالأدوية مثل مخفضات الكوليسترول المعروفة بالاستاتين statin أو بعض الادوية الحديثة بالحقن.





وفرق بينهم قائلا " أما الكوليسترول في الطعام كالموجود في البيض والكبد والكلاوي والمخ والجمبري وغيره من القشريات البحرية فمساهمته قليلة في كوليسترول الدم لصعوبة إمتصاصة من الأمعاء وتأثيره لا يتجاوز نسلة ١٠-١٥٪؜ من كوليسترول الدم وهو ما حدا بهيئة الزراعة الأمريكية في ٢٠١٥ أنه تعلن أنه لاداعي لتحديد كميته في الأكل لأقل من ٣٠٠٠ مجم يوميًا كما كان منصوصًا عليه "





وأضاف أنه يمكن للشخص البالغ أن يتناول بيضة أو إثنين مسلوقتين يوميًا بلا وجل هذا ليس معناه أن الكوليسترول غير ضار ولكن زيادته من هذا المصدر (البيض) ضئيلة.





أما عن الدهون المشبعة وعلاقتها بجلطات القلب والمخ لأنها ترفع الكوليسترول الضار في الدم، والدهون المشبعة لا تحتوي على الكوليسترول ولكن تناولها بكثرة يرفع من مستوى الكوليسترول الضار في الدم بنسبة كبيرة.





وتأتي الدهون المشبعة من مصدرين رئيسيين أولهما اللحوم والثاني منتجات الألبان كاملة الدسم فالدهون المشبعة من اللحوم تزيد بلا شك من احتمالات الإصابة بجلطات القلب والشرايين كما أن اللحوم ذاتها ولا المخلقة منها كاللانشون والهوت دوجز والبلوبيف وغيرها تزيد احتمالات الإصابة بالسكر من النوع الثاني.





وأشار إلى أنه للوقاية من أمراض شرايين القلب والمخ يجب نزع دهن اللحوم الحمراء والامتناع تمامًا عن أكل اللحوم المُخَلقة processed meat ولتقليل فرص الاصابة بالسكر ينصح بالاقلال من أكل اللحوم الحمراء ككل إلى مرة أو مرتين أسبوعيا والامتناع عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون أما المصدر الآخر للدهون المشبعة وهو منتجات الألبان كالزبادي والجبن والقشدة والسمن البلدي فهى ذات فائدة على عكس الدارج ولا تزيد من أمراض شرايين القلب والمخ كما كان معتقدًا من قبل إلا أن متناولي منتجات الألبان عالية الدسم قد يزيد وزنهم لكثافة السعرات الحرارية في دهن منتجات الألبان، فيمكنك تناول منتجات الألبان عالية الدسم بدون خوف لكن باعتدال ‏ولكن تجب مراعاة الكمية حتى لا يزيد الوزن وبالتالي تزيد فرص الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والمرتبطة أيضًا بزيادة الوزن نوعان من الدهون أولهما قاتل جدًا والآخر مفيد جدًا.





‏أما القاتل جدًا فهو الزيوت المهدرجة كالسمن الصناعي والموجود في جميع المعجنات كالتورتة والكعك ومعظم الحلويات والبسكويت والبطاطس المحمرة والمقليات ويكفي تناول جرام واحد منه يوميًا ليزيد فرصة حدوث جلطات القلب بنسبة ٩٣٪؜ كما أثبتت كلية هارفارد للصحة العامة.





وللأسف مصر من أعلي الدول في العالم في إستهلاك هذا السمن المصنع من الزيوت المهدرجة والتى منعته تمامًا العديد من الدول المتقدمة لخطورته الشديدة وهي بمثابة السم القاتل في علب من الصفيح.





أما الدهن المفيد فهو القادم من زيت الزيتون والأفوكادو وهى الزيوت الوحيدة التى تخفض الكوليسترول الضار وترفع الكولسترول المفيد في الدم.





ومن أفضل الدهون أيضًا دهن السمك والموجود بكثرة في السمك البوري المصري والقراميط وغيرهم من الاسماك الدهنية فهو يخفض مستوى الترايجليسرايد triglycerides في الدم كما أن به مادة ال EPA المضادة للالتهاب في الجسم والموجودة في دهن الأوميجا ٣ omega-3 والمتوافرة في دهون الاسماك والابحاث الحديثة أثبتت أن تناول ال EPA من دهون السمك يقلل الإصابة بجلطات القلب بنسبة ٢٥٪؜.





وتابع أن خلاصة القول:





- أكثر من أكل الأسماك الدهنية

- تناول زيت السمك

- أكثر من زيت الزيتون

- ولا مانع من أكل البيض المسلوق واحدة أو إثنتين يوميًا

- لا مانع من شرب اللبن كامل الدسم

- وتناول منتجات الألبان كالجبن والقشدة والسمنة البلدي ولكن بإعتدال شديد لزيادة سعراتها الحرارية مما قد يزيد الوزن.

- وأفضل منتجات الألبان الزبادي والجبن المخمر كالجبن الازرق والرومي وحتى المش لإحتوائهم على بكتريا اللاكتوباسيلس lactobacillus المفيدة للجهاز الهضمي وللصحة عمومًا.

- ‏إمتنع تمامًا عن دهون اللحم وتوقف عن أكل الدهون المخلقة كاللانشون

- ‏ولا تدخل بيتك بتاتا السمن الصناعي وكل ما دخل فيه السمن الصناع

- ‏وتوقف عن المحمرات في الزيوت والسمن الصناعي كالبطاطس الشيبس وغير

- ‏ ‏اللحوم الحمراء ينزع عنها الدهن ولا تزيد مرات تناولها عن مرتين أسبوعيا ً

- ‏توقف عن أكل اللحوم المخلقة كاللانشون والهوت دوجز والبلوبيف حتي تعيش بقلب سليم وشرايينً