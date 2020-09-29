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مرأة

جمال شعبان يكشف سر موت طفل بورسعيد بسبب لعبة PUBG

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:58 م
جمال شعبان يكشف سر
جمال شعبان يكشف سر موت طفل بورسعيد بسبب لعبة PUBG
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اسماء محمد
توفى منذ أيام قليلة طفل ببورسعيد البالغ 12 عاما بسبب لعبة PUBG التى أثرت على قلبه وأعصابه وتسببت فى موته وتعجب كثيرون من هذه الواقعة.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، السر أن لعبة پابچي PUBG اختصار لـ Player’s Uknown BattleGround، وترجمتها "ساحة المعركة المجهولة"، ومثل هذه الألعاب الإلكترونية القتالية تتسبب في  قدر عالٍ من الشد العصبي، وتحفز إفراز كميات هائلة من هورمونات التوتر القاتلة.
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وأوضح "جمال" عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أن الحالة ليست الأولي من نوعها فهناك بعض الحالات قام برصدها باحثون أستراليون، منهم اثنان تم إنقاذهما وزراعة جهاز الصدمات لهما وشخص آخر فاضت روحه.

ونوه بأنه اكتشاف خلل كهربي وراثي كامن أظهره التوتر الشديد إحدي الحالات Long QT استطالة زمن الكيو تي والحالة الأخيرة
CPVT، وختلال كهرباء القلب البطيني المتأثر بالادرينالين والنور ادرينالين  نتيجة التوتر والشد العصبي المتفاقم.
وأوضح أن صبيا هنديا يبلغ ١٦ عاما مات فجأة بعد ٦ ساعات مستمرة مندمجا في هذه اللعبة مع صراخ وزعيق انتهي بسقوطه سريعا
يعني السبب المباشر التوتر والخلفية اختلال كهربي وراثي في الأطفال.

وأشار إلى أن الحزن قد يكسر القلب أيضا ( متلازمة القلب المكسور)Broken Syndrome بدون وجود متلازمة خلل كهربي  وراثي الزعل بيكسر القلب فعلا  وهذه حقيقة علمية وحالات إكلينيكية واقعية بنشوفها مش كناية بلاغية ولا تعبير مجازي ، وفيما يلى صورة توضح متلازمة القلب المكسور حيث أن القلب الموجود فى اليمين في الصورة قلب مكسور وضعيف ومنكمش والقلب الموجود على الشمال قلب سليم محتفظ بقوامه وشكله ووظيفته وممكن ينتهي بموت مفاجئ.

وتابع "علشان كدا ربنا في القرآن دايما يقول "لا تحزن" ، ويقول عن أهل الجنة "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

واختتم "أهل الجنة شكروا ربنا ليس علي الجنات والأنهار والعيون والفاكهة والغلمان والحور لكن قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني الجنة هي عدم الحزن".

جمال شعبان يكشف سر موت طفل بورسعيد بسبب لعبة PUBG جمال شعبان يكشف سر موت طفل بورسعيد بسبب لعبة PUBG
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