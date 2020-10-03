طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

يبدأ الأن موسم الجوافة، والتى تعرف باحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن، واهمها فيتامين c الذى يساعد على تعزيز المناعة، وخاصة للأطفال الصغار، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كوكيز الجوافة للشيف أميرة شنب
مقادير كوكيز الجوافة
العجينة الكوكيز
1 كوب زبدة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
3 و نصف كوب دقيق
ملح
للوجه
بيضة
1 ملعقة كبيرة كريمة جوزهند
3 كوب جوزهند شرائح
6 ملعقة كبيرة مربى جوافة
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طريقة تحضير كوكيز الجوافة
* تخفق الزبدة مع السكر جيدا
* تضاف الفانيليا وتخلط جيدا
* ثم يضاف الدقيق والملح مع جيدا
* تشكل العجينة على شكل قرص كبير على صيني مبطنة بدقيق
* تخفق البيضة مع كريمة جوز الهند
* ثم تشكل العجينة كرات صغيرة
* ثم تغمز في خليط البيض
* ثم تغمز في جوز الهند
* ثم يصنع تجويف في كل كرة باستخدام ضهر ملعقة معفرة بالدقيق
* ثم يضاف في هذا التجويف قليل من مربى الجوافة وتدخل الفرن 20 دقيقة وحتى يصبح جوز الهند بني
* وتقدم باردة