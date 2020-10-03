طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

يبدأ الأن موسم الجوافة ، والتى تعرف باحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن، واهمها فيتامين c الذى يساعد على تعزيز المناعة، وخاصة للأطفال الصغار، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كوكيز الجوافة للشيف أميرة شنب





مقادير كوكيز الجوافة

العجينة الكوكيز

1 كوب زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 و نصف كوب دقيق

ملح





للوجه

بيضة

1 ملعقة كبيرة كريمة جوزهند

3 كوب جوزهند شرائح

6 ملعقة كبيرة مربى جوافة









طريقة تحضير كوكيز الجوافة

* تخفق الزبدة مع السكر جيدا





* تضاف الفانيليا وتخلط جيدا





* ثم يضاف الدقيق والملح مع جيدا





* تشكل العجينة على شكل قرص كبير على صيني مبطنة بدقيق





* تخفق البيضة مع كريمة جوز الهند





* ثم تشكل العجينة كرات صغيرة





* ثم تغمز في خليط البيض





* ثم تغمز في جوز الهند





* ثم يصنع تجويف في كل كرة باستخدام ضهر ملعقة معفرة بالدقيق





* ثم يضاف في هذا التجويف قليل من مربى الجوافة وتدخل الفرن 20 دقيقة وحتى يصبح جوز الهند بني





* وتقدم باردة



