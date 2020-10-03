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طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:31 م
كوكيز الجوافة
كوكيز الجوافة
نهى هجرس
يبدأ الأن موسم الجوافة، والتى تعرف باحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن، واهمها فيتامين c الذى يساعد على تعزيز المناعة، وخاصة للأطفال الصغار، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كوكيز الجوافة للشيف أميرة شنب

مقادير كوكيز الجوافة
العجينة الكوكيز
1 كوب زبدة 
1 ملعقة صغيرة فانيليا
 3 و نصف كوب دقيق 
ملح 

للوجه
بيضة
1 ملعقة كبيرة كريمة جوزهند 
3 كوب جوزهند  شرائح
6 ملعقة كبيرة مربى جوافة 


طريقة تحضير كوكيز الجوافة
* تخفق الزبدة مع السكر جيدا

* تضاف الفانيليا وتخلط جيدا

* ثم يضاف الدقيق والملح مع جيدا

* تشكل العجينة على شكل قرص كبير على صيني مبطنة بدقيق

* تخفق البيضة مع كريمة جوز الهند

* ثم تشكل العجينة كرات صغيرة

* ثم تغمز في خليط البيض

* ثم تغمز في جوز الهند

* ثم يصنع تجويف في كل كرة باستخدام ضهر ملعقة معفرة بالدقيق

* ثم يضاف في هذا التجويف قليل من مربى الجوافة وتدخل الفرن 20 دقيقة وحتى يصبح جوز الهند بني

* وتقدم باردة

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