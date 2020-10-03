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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا | ريال مدريد في طريقه إلى شهر مأساوي.. وفستان رضوى الشربيني يثير الجدل بسبب لونه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:08 م
صدى البلد
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


كشف الإعلامى أحمد شوبير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن نادى ريال مدريد الإسباني سوف يمر بشهر صعب بسبب كثرة الإصابات فى الفريق .

هنأت الفنانة أنغام ابنها عمر بعيد ميلاده ونشرت صورة لها معه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #نازلين_حبا_في_السيسي حيث أعرب المشاركون فيه عن دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
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