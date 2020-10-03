موجز السوشيال ميديا | ريال مدريد في طريقه إلى شهر مأساوي.. وفستان رضوى الشربيني يثير الجدل بسبب لونه

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:









كشف الإعلامى أحمد شوبير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن نادى ريال مدريد الإسباني سوف يمر بشهر صعب بسبب كثرة الإصابات فى الفريق .





هنأت الفنانة أنغام ابنها عمر بعيد ميلاده ونشرت صورة لها معه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #نازلين_حبا_في_السيسي حيث أعرب المشاركون فيه عن دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:



