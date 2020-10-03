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محافظات

محافظ المنيا: إقامة المدينة النسيجية الحرة على مساحة 306 أفدنة يعيد مجد الصناعة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:25 م
محافظ المنيا مع الوفد
محافظ المنيا مع الوفد
ايمن رياض
أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، موضحا أن المحافظة ستحظى بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP" والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم: هيام فاروق ومحمد حسان ، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ .

واستعرض المحافظ، خلال لقاءه عدد من المقومات بالمحافظة، مؤكدا أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية، ويوجد بها منطقة صناعية، تضم مصانع متعددة واشتهرت المحافظة بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان وستعيد الدولة إحياء تلك الصناعة مرة أخرى على أرض المحافظة من خلال المدينة النسيجية الحرة والتي يجرى إنشائها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتضم كل مصانع الغزل والنسيج، وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.

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وأضاف المحافظ أن هناك جهود وسبل لتنشيط السياحة في المحافظة التي تضم مواقع أثرية فريدة، بها اثار فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية واسلامية مثل تونا الجبل والاشمونين وتل العمارنة وبنى حسن والبهنسا ودير السيدة العذراء بجبل الطير، لافتا إلى أن دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، يشهد حاليا أعمال تطوير شامل، حيث يعد أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر، وتم وضعها ضمن خريطة الحج السياحي على مستوى العالم.

وأكد المحافظ على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

من جانبه أوضح "نائب المحافظ" أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامج خاص للمتدربين تحت إشرافنائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة اعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأوضح ان البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهر ، في إطار التدريب العملي والميداني الذى يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب.
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