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رياضة

برفقة عائلته.. أحدث ظهور لـ محمود جنش على إنستجرام

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:17 م
محمود جنش
محمود جنش
محمد بدران

نشر  محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام".



وظهر فى الصورة محمود جنش في أحد الأماكن العامة رفقة زوجته وأولاده، وعلق علي الصورة قائلًا "الأسرة تأتي أولا ❤️ 🙏🏻"



ويتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح غد، الأحد، إلى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فريق سموحة، على أن يخوض الفريق الأبيض مرانه مساء غد بالإسماعيلية.



ويلتقى الزمالك، سموحة فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى تأهل لها الأبيض عقب الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية.


وتخطى الفريق السكندرى هذا الدور بالفوز على مركز شباب العبور بهدف دون رد.



واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على استمرار الدفع بمحمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض، فى التشكيل الأساسى للفريق فى المباراة المقبلة أمام سموحة.


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family come first ❤️🧿🙏🏻

A post shared by Mahmoud Genish (@mahmoud.genish) on

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