AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي صبري يطرح بوستر الأغنية الجديدة "خلينى أشوفك تاني"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:47 م
رامى صبرى
رامى صبرى
أحمد إبراهيم
طرح الفنان رامى صبرى بوستر أغنية "خلينى اشوفك تانى" وذلك تمهيدا لطرحها خلال الايام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

الأغنية الجديدة انتهى رامي من تسجيلها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، وماستر جلال الحمداوي وإنتاج R Music Production.

وكان "نجم العرب" طرح خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، قبل أقل من شهرين وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.

الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، كما حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

تقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين".

ونروح و نسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو ييجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسيين".
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطيرة لـ رامي صبري تتخطى 2 مليون مشاهدة.. فيديو

رامي صبري ينشر صورة جديدة من الإجازة الصيفية

رامي صبري وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة جديدة

أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري تحصد 3.4 مليون مشاهدة.. فيديو

رامى صبرى يشارك جمهوره مقطع من أغنيته "حياتي مش تمام"

أغنية خطيرة لـ رامي صبري تحصد 3.6 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

المفتي يصحح خطأ شائعا حول الدعاء للمتوفي

بعد إصابة مانى بكورونا.. صحفي إنجليزي يطمئن المصريين بشأن حالة محمد صلاح

أخبار الرياضة.. ميدو يدعم البدري ضد مصطفى محمد.. مساعد موسيماني يرفض الأهلي.. ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من كورونا

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كنوز مدفونة.. عضو نقابة البيطريين تكشف عن فوائد "رجول الفراخ" ..فيديو

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد تصريحات والد الحكم.. مصدر يكشف موقف عقوبة فرجاني ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟