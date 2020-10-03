AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للطلاب المستجدين بـ جامعة حلوان.. الطريقة الصحيحة لملء استمارة الكشف الطبي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:16 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المراحل الثلاث بتنسيق 2020  من طلاب الثانوية العامة ، عبر هذا الموقع  : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/  . 

اقرأ أيضا :

ونوضح للطلاب المستجدين بجامعة حلوان الطريقة الصحيحة لتسجيل بيانات الاستمارة الخاصة بالكشف إلكترونية  حيث انه يجب ملء البيانات التالية : 

اقرأ أيضا :


- اسم الطالب 
- الرقم القومي
- النوع ذكر ام انثى 
-  الكلية التى تم الترشيح لها عبر مكتب التنسيق 
- رقم  الجلوس 
-  تأكيد رقم الجلوس‎ 
- رقم الموبيل 
- المحافظة المقيم بها الطالب 
- عنوان الطالب بالتفصيل  
-  رأي الطالب في الخدمة الالكترونية 

بعد ذلك يجب على الطالب طبع الافادة  الخاصة بالكشف و التى يظهر بها  كود الدفع الإلكترونى الخاص به  .

ونوهت الجامعة على الطلاب المرشحين لكافة كلياتها، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لكل طالب على الموقع الخاص بالكشف الطبى والحضور مرتديا الكمامة، وحاملا الكحول والمطهرات؛ حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، كما ان رسوم الكشف 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة

ويسدد الطلاب رسوم الكشف الطبى الكترونيا  عبر احد الخدمات الاتية : 

البريد المصرى - مصارى - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن .
Advertisements

موضوعات متعلقة

للطلاب المرشحين لآداب حلوان بتنسيق 2020 .. ننشر تفاصيل و موعد الكشف الطبى للقبول بالكلية

للمرشحين لكلية آداب حلوان.. ننشر إجراءات التسجيل بالتشعيب الداخلي وخطوات الكشف الطبي

جامعة حلوان تبدأ الكشف الطبي للطلاب المستجدين.. الكليات: سداد رسوم الكشف إلكترونيا.. ويجب إحضار شهادة اختبار فيروس c

جامعة حلوان: 9 خدمات إلكترونية متاحة لسداد رسوم الكشف الطبي للطلاب الجدد

للطلاب المرشحين بجامعة حلوان .. 4 أوراق يجب إحضارها أثناء الكشف الطبي

جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبى للطلاب المستجدين 20 جنيها

ترشيحاتنا

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

الشيخ جلال قال لى حلال.. خالد الجندي: لا يوجد عاقل يحلل الزنا.. فيديو

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات على التراخي .. مستشار المفتي يجيب

AdvertisementS

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار رينو كادجار renault kadjar 2021 .. صور

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

اعرف الفارق بين اللون.. اللحوم الفاتحة والداكنة وفوائد كل منهما