للطلاب المستجدين بـ جامعة حلوان.. الطريقة الصحيحة لملء استمارة الكشف الطبي

أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المراحل الثلاث بتنسيق 2020 من طلاب الثانوية العامة ، عبر هذا الموقع : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/ .





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ونوضح للطلاب المستجدين بجامعة حلوان الطريقة الصحيحة لتسجيل بيانات الاستمارة الخاصة بالكشف إلكترونية حيث انه يجب ملء البيانات التالية :





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- اسم الطالب

- الرقم القومي

- النوع ذكر ام انثى

- الكلية التى تم الترشيح لها عبر مكتب التنسيق

- رقم الجلوس

- تأكيد رقم الجلوس‎

- رقم الموبيل

- المحافظة المقيم بها الطالب

- عنوان الطالب بالتفصيل

- رأي الطالب في الخدمة الالكترونية





بعد ذلك يجب على الطالب طبع الافادة الخاصة بالكشف و التى يظهر بها كود الدفع الإلكترونى الخاص به .





ونوهت الجامعة على الطلاب المرشحين لكافة كلياتها، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لكل طالب على الموقع الخاص بالكشف الطبى والحضور مرتديا الكمامة، وحاملا الكحول والمطهرات؛ حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.





وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، كما ان رسوم الكشف 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة





ويسدد الطلاب رسوم الكشف الطبى الكترونيا عبر احد الخدمات الاتية :





البريد المصرى - مصارى - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن .